Condenan a 20 años a una joven que se comparaba con El Chapo

Pennsylvania.- Una joven narcotraficante que se comparaba con Joaquín "El Chapo" Guzmán fue condenada a 20 años de cárcel en Pennsylvania.

En enero de 2018 se inició una investivación dentro de la prisión del condado de Bucks debido a que una interna tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital por una sobredosis.

Como resultado de la pesquisa, descubrieron que Shayla Hadley, quien había sido encarcelada una semana antes del incidente por tráfico de drogas-, vendía metanfetaminas a una docena de prisioneras.

Según se detalló, la joven de 24 años escondía la droga en su cuerpo y vendía porciones pequeñas. Por su parte, las mujeres le pagaban con artículos de la prisión o sus familiares le depositaban dinero a Hadley.

Shayla Hadley fue condenada a 20 años de prisión. Foto: Departamento de Policía de Quakertown.

Asimismo, se informó que la narcotraficante se hacía llamar "El Chapo", igual que el exlíder del Cártel de Sinaloa. Además, en conversaciones telefónias con su novio presumía que era demasiado poderosa para ser atrapada.

"Nadie me puede tocar, ellos no pueden probar nada", dijo Hadley, según el diario The Morning Call.