Condenan a fisicoculturista por pederasta

Reino Unido.- El fisicoculturista británico Jenev Varghese fue condenado a doce años de prisión por el Tribunal de la Corona de Luton, Inglaterra, luego de un largo juicio en donde se demostró que el sujeto había agredido a una menor de edad, así como amenazó con matar a su familia si denunciaban los hechos ante la policía.

Con base a un reporte de las autoridades policíacas, el atleta de 33 años mantenía aterrorizada a la niña de cuatro años de edad, que si lo delataba o le contaba a alguien lo sucedido, se iba a encargar de asesinar a sus padres y hermanos.

De acuerdo a lo expuesto en el juicio que enfrentó Varghese, el hombre declaró ante el jurado que en varias ocasiones abusó de la menor, así como proporcionó abundantes datos de los hechos.

El fisicoculturista británico es muy conocido en Reino Unido.(Foto:@jenev_varghese).

Lo anterior, coincide con la investigación de la Unidad de Protección Pública de la Policía de Bedfordshire que recabó la declaración de la víctima, y que en forma textual asegura que: “se aprovechó y abusó de la niña de la peor manera posible”.

De acuerdo a la publicación de Infobae, Samantha Shane, agente de la Unidad de Protección Pública, comentó que en Reino Unido se considera el abuso sexual infantil como uno de los crímenes más atroces y que no se toleran entre los británicos.

“Espero que ella y su familia puedan superar la terrible experiencia y segur adelante con sus vidas”, agregó Shane.

SENTENCIA

Jenev Varghese se le conoce en Europa como ‘Quad Father (papá cuádriceps)’, y ahora forma parte del Registro de Delincuentes Sexuales en Reino Unido, así como se le impuso una orden de restricción que prohíbe el contacto con la víctima y sus familiares.

Es importante menciona que este sujeto se dedicaba a escribir en varias revistas y proporcionaba a los lectores consejeros de alimentación y rutinas de ejercicio.

OTRA INFORMACIÓN: Detienen a hombres armados involucrados en linchamiento

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército y Policía Municipal detuvieron a cuatro presuntos delincuentes en posesión de armas de alto poder, que se encuentran involucrados en golpizas con tablas a hombres.(Foto:cortesía).

Culiacán, Sinaloa.- Como resultado de los operativos coordinados con los tres órdenes de gobierno, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la 9/a. Z.M. y de la Policía Municipal, lograron la detención de cuatro presuntos delincuentes en posesión de armas de alto poder.

El reporte señala que los efectivos realizaban recorridos y patrullajes por la zona de Culiacancito en la capital sinaloense cuando observaron un vehículo sospechoso que al notar la presencia de la autoridad se dio a la fuga, iniciando así una persecución.

Armas de diverso calibre y cartuchos fueron decomisados a los presuntos delincuentes.(Foto: cortesía).

Fue metros más adelante cuando se logró la detención de la unidad en la que viajaban Francisco Javier “N” de 19 años de edad, Jesús “N”, de 22 años de edad, Edwin Omar “N”, de 22 años y José de Jesús “N” de 26 años de edad, procediendo a la inspección del vehículo en donde se aseguró lo siguiente: 4 armas largas, 25 cargadores, 1 arma corta y cartuchos.



Cabe señalar que, los detenidos aparecen en un video que circula por las redes sociales en donde se observa como lesionan a otra persona, a la cual no se le ve el rostro, con una tabla cuando es sometido por otro mientras sostiene un equipo de radiocomunicaciones.

Foto: EL DEBATE

Ante esta situación, Gobierno del Estado sostiene su postura de no tolerar que se haga justicia por propia mano, dado a que las leyes de nuestro Estado no lo contempla de esa manera al no ser autoridades competentes, incluso no es permisible combatir un delito o hacer justicia al retener o privar de la libertad para lesionar a otro ciudadano, pues eso también es parte de un delito que se castiga en el Código Penal de Sinaloa.

Por ello, se mantiene la firme convicción de que existen autoridades competentes para dar seguimiento y castigar a quienes infringen la ley.