Conductor de Cazadores de mitos habría abusado de su hermana siendo niños

Inglaterra.- El ex co-anfitrión de "Cazadores de Mitos", Adam Savage, presuntamente abusó sexualmente de su hermana menor durante años mientras se hacía llamar la "burbuja de violación" a fines de la década de 1970, dice la mujer en una demanda presentada el martes.

Miranda Pacchiana, de 51 años, afirma que el abuso ocurrió cuando tenía entre 7 y 10 años cuando los hermanos vivían en Sleepy Hollow, Nueva York.

"Comenzando en 1976 o alrededor de 1976 y continuando hasta aproximadamente 1979, Adam Savage violaría repetidamente a Miranda Pacchiana y forzaría el sexo oral sobre ella, y la obligaría a practicar sexo oral con él, junto con otras formas de abuso sexual", dice su demanda, presentada en la Corte Suprema de Westchester.

La demanda dice que el presentador habría abusado de ella cuando eran niños. AFP

La demanda dice que Savage, que tenía entre 9 y 12 años en ese momento, evitaría que Pacchiana saliera de la cama y la violara analmente.

Supuestamente se apodó a sí mismo la "gota de violación" mientras enmascaraba el abuso como un juego, según la denuncia.

El genio de los efectos especiales de 52 años es mejor conocido como el antiguo coanfitrión de "Mythbusters", una serie de Discovery Channel que prueba la validez de los mitos y leyendas populares.

Pacchiana, de Newtown, Connecticut, es una trabajadora social que escribió en su blog sobre la pérdida de su familia después de denunciar el presunto abuso sexual.

Cuando le dije a mi familia por primera vez que mi hermano me había abusado de niña, pensé que todo mi mundo cambiaría, escribió.

“Asumí que los miembros de mi familia compartirían mi deseo de examinar lo que había salido mal en nuestro hogar y seguir juntos un camino hacia la curación. Estaba tristemente equivocado ".

De hecho, sus comportamientos me hicieron sentir como si el abuso realmente no importara, continuó.

“Sí, me creyeron, pero los miembros de mi familia todavía parecían decididos a rozar mi trauma debajo de la alfombra. Con el tiempo, me di cuenta de que me veían como el problema para centrarme en el abuso. No el hermano que me había abusado"

Pacchiana presentó su demanda en virtud de la Ley de víctimas infantiles de Nueva York, que abrió un período de retroceso de un año para que las víctimas presenten reclamos que ya habían excedido el estatuto de limitaciones.

En mayo, la fecha límite original, establecida en agosto, se extendió cinco meses debido al coronavirus.

