Conductor de camión cisterna que explotó en Colombia advirtió a las víctimas

Bogotá, Colombia.- El conductor, Manuel Cataño, del camión cisterna lleno de gasolina que explotó este lunes, y dejó siete personas fallecidas y más de 50 heridas, en el departamento de Magdalena, relató que advirtió a las víctimas que se apartaran del lugar.

Cataño detalló que el camión se volcó luego de que tratara de esquivar un animal, y minutos después la policía lo auxilió.

"Yo venía de Barranquilla a Santa Marta, venía bien y me salió un animal. Traté de esquivarlo y el carro me da dos botes cuando lo esquivé. Como a los 7 minutos llegó la policía. Ellos intentaron quitar la gente explicando que era un carro de combustible y no hicieron caso y se estaban robando las baterías", aseguró en diálogo con Semana TV.

"Cuándo se estaban robando la batería, yo me aparté, yo vi un accidente de un compañero que por manipular la batería, qué lo que hace la chispa, pues se prendió".

Cataño especificó que el camión cargaba 5.950 galones de gausolina.

El hombre también comentó que las autoridades tardaron cerca de una hora en apagar las llamas.

"Estoy un poco aporreado, me duele el brazo y la espalda", dijo al ser preguntado por su salud.

