Conductor transportó a una niña al lugar donde se quitó la vida

Florida.- Benita “BB” era una niña de 12 años que solicitó transporte con una aplicación mientras sus padres dormían, para que la llevara al noveno piso de un estacionamiento donde se quitó la vida.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Orlando, Florida, el pasado 10 de enero. “BB” tomó el teléfono de su madre a mitad de la noche, para descargar una famosa aplicación y solicitar transporte privado. Para pagar el viaje uso una tarjeta de regalo que le dieron en navidad.

El conductor recogió a Benita y procedió a llevarla al lugar señalado, omitiendo las políticas de la empresa de solo transportar menores de edad en compañía de al menos un adulto. Él la condujo a un estacionamiento a 20 millas de distancia desde su casa, en Lake Nona hasta downrown Orlando, y desde el noveno piso de este lugar ella se arrojó al vacío.

Los padres culpan al conductor por no respetar las políticas de la empresa y aseguran que fueron buenos padres. Ellos no se pueden explicar la decisión de su hija.

Ronald D, padre de Benita, declaró durante una conferencia de prensa el pasado jueves: “si… hubiera seguido su política, sin duda, nuestra hija estaría aquí”

La menor escribió antes de morir “más allá del punto de vuelta”.

Al respecto el padre argumenta que el conductor “… llevó a su hija más allá del punto de retorno… Nadie más lo hizo. No lo hicimos”

Por su parte, la compañía dueña de la aplicación de transporte privado recalcó que los conductores están obligados a cancelar los viajes solicitados por menores de 18 años y que cuando estos casos se presenten lo deben de reportar de inmediato. Así mismo recordó que:

Cancelar los viajes bajo esta razón no va a impactar la calificación del conductor o el estatus de su cuenta”.

Lisha C, madre de la menor asegura que tomaran medidas legales para que todas las aplicaciones de transporte privado implementen reformas, para que hagan cumplir a los conductores con las políticas respecto a los menores establecidas por las mismas empresas.

Esto le pasa a otro niño o adolescente sin o hago nada en este momento, si no me aseguro de que… cualquier empresa de transporte compartico apliquen su política…Tienen una política establecida, pero si no la hacen cumplir, es inútil.