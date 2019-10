Conductora de un autobús lleno de niños es captada manejando ebria

Washington.- Un conductor de autobús del estado de Washington fue arrestada a principios de este mes y acusada de conducir ebria con un autobús lleno de niños, y su presunto comportamiento errático fue capturado en un video recientemente publicado que muestra a los niños gritando.

Catherine Maccarone, de 48 años, trabajaba para el Distrito Escolar de Longview el 12 de septiembre cuando fue detenida después de que una estudiante de 10 años que acababa de dejar llamó al 911 para informar "estaba borracha".

Umm, sí, hola, mi madre no está hablando porque no habla inglés, pero acabamos de bajar del autobús, yo y mi amiga. Y en el autobús 8 hay un conductor de autobús, Catherine, estaba borracha, dice la estudiante de quinto grado.

En una llamada separada, el gerente de transporte del distrito escolar le dijo al 911 que Maccarone supuestamente estaba actuando de manera diferente ese día: "Ella solo está gritando, gritando y maldiciendo a los niños y ese no es su comportamiento".

En lo que parece ser un video de vigilancia tomado en el autobús escolar y publicado por KGW, se escucha a Maccarone, cuando no hay niños en el autobús, diciendo que su matrimonio "apesta" y que su esposo es "un hijo de pistola".

" "No hay nadie en este autobús", dice en lo que parece ser una llamada telefónica, señalando la cámara que la está filmando. "Técnicamente, si sucedió algo estúpido, y estás viendo esto ... no, no estoy loca".

Más tarde, cuando los niños están presentes en el autobús, se le escucha decir a los niños: "¿Mencioné que los conductores de autobuses deben estar un poco locos?" mientras hace gestos con las manos para indicar "un poco".

"¡Estoy loca! ¡Estoy totalmente loca! ¡Estoy tan divertida como loca! ... Porque amo la vida", dice Maccarone. "La mayoría de la gente dice, ah, muy callada, y no dicen nada, simplemente estoy súper feliz, tonta y graciosa y dices, '¡Dios mío, está loca!' No estoy loca. Me gradué de la universidad como tres veces diferentes ".

El conductor del autobús les habla a los estudiantes sobre las matemáticas y cómo no las tomó en la universidad, pero debería haberlo dicho antes de gritar:

"Oh, no, no, no" repetidamente. Mientras lo hace, el autobús ya no parece ir en línea recta y los niños se mueven en sus asientos cuando comienzan a gritar. Maccarone fue arrestado y puesto en licencia administrativa.

Los investigadores dijeron que no había niños en el autobús cuando fue arrestada, pero tenga en cuenta que Maccarone acababa de terminar dos rutas de autobús después del horario escolar que incluían dejar a 90 estudiantes. Supuestamente tenía un nivel de alcohol en la sangre de más de .09, justo por encima del límite legal.