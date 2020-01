Conflicto EUA-IRÁN activaría actos de terrorismo

Para Írving Gatell, teólogo y escritor enfocado en la historia judía y al conflicto de Medio Oriente, es prácticamente imposible que el mundo viva hoy en día una guerra como la que ocurrió hace 70 años. El mayor riesgo que existe, en realidad, frente al conflicto latente entre Estados Unidos e Irán, según consideró, es que este último active todas sus redes internacionales y se incremente la actividad terrorista.

«Es ahí donde veríamos una guerra de baja intensidad, pero que estaría dejando afectaciones en cualquier lugar del mundo, literalmente, y sería una guerra muy complicada porque, en vez de combatir ejército contra ejército, tendrían que ser servicios de inteligencia contra grupos terroristas», explicó.

Mensaje de EUA

En entrevista para EL DEBATE, el experto señaló que el principal mensaje que Donald Trump está dando a Irán con el asesinato de su general Qasem Soleimani, también considerado un héroe en su región, es que realmente Estados Unidos ya no está en posición de tolerar ninguna conducta agresiva iraní.

El problema, dijo, es que el régimen iraní, desde 1979, es el régimen que tiene el proyecto expansionista más agresivo del mundo. Durante todo este tiempo, indicó, Irán se ha dedicado a imponer su control.

«Lo puso en Siria, en Líbano, ya lo impuso en amplias regiones de Irak y ahorita está intentando ponerlo en Yemen, entonces el régimen iraní ha mantenido una actitud agresiva desde 1979, siempre tomando la iniciativa para atacar, conquistar y controlar. Ahorita, simple y sencillamente, a nivel mundial hay un giro en las tendencias políticas; y lo estamos viendo con la llegada de los grupos de tipo derechista, y Trump es un ejemplo de esto».

Bases militares: Las Fuerzas Militares iraníes mantienen un despliegue de 15O mil efectivos en Medio Oriente; mientras que Estados Unidos mantiene una flota de 170 aparatos, entre escuadrones, aviones de guerra, misiles, etc. De acuerdo con información publicada por El Universal.

Ayuda de Rusia

Írving Gatell, especialista en el conflicto de Medio Oriente y colaborador en la agencia Enlace judío, indicó que dicho conflicto, se supone, sí puede desatar algo más grave, pero no lo ve viable. Explicó que el factor que sería el determinante para que estallara algo parecido a una Tercera Guerra Mundial sería Rusia, que desde hace tiempo es un aliado de Irán, es decir, que Rusia decidiera intervenir. No obstante, destacó cómo Rusia de inmediato salió a condenar el ataque estadounidense, pero la cancillería Rusa describió que con este tipo de acciones Estados Unidos hace que «incremente la tensión en Medio Oriente», que puede haber problemas mayores; no obstante, el teólogo destacó que en las declaraciones no se involucraron al puntualizar «conflicto en Medio Oriente».

Explicó que las naciones que hoy en día deciden entrar a una guerra buscan entrar en algo que los haga ganar, no gastar. Asegura que Rusia es un país con una economía frágil, al estar petrolizada, y la caída del valor del petróleo los ha afectado. En ese sentido, sostuvo, no se puede meter a una guerra, menos contra Estados Unidos, y no porque no tenga armas, puesto que cuenta con instrumentos de primer nivel y muchísimas, lo que no tiene es dinero. «Rusia no aguantaría probablemente más de seis meses en guerra, no se va a meter».

Señaló que Siria, en gran medida, ha sido el laboratorio de todo el mundo para ver qué pasaría en una guerra a gran escala.

Lo que pasó fue que Irán nunca pudo contestar los ataques israelíes, y Rusia nunca se metió. Entonces ahí se vio en chiquito lo que pasaría si Irán quiere una guerra en grande

Posibilidades de guerra

En entrevista para este rotativo, Gatell detalló que provocar una guerra masiva en Oriente Medio, por ejemplo, que Irán diera la orden de que sus grupos satélites lanzaran ataques contra posiciones estadounidenses o contra Israel y provocaran una respuesta norteamericana, y de todos los aliados, sería una congregación de dos o tres semanas antes de que Irán quedara borrado completamente del mapa.

Analizando los últimos acontecimiento entre ambos países, Írving Gatell explicó que la coyuntura de este problema empieza en el marco de las manifestaciones que se han estado haciendo en Irak en contra de las milicias proiraníes, que están controlado amplias zonas de Irak y que han secuestrado y asesinando a cientos de manifestantes iraquíes.

Advierte Irán a Estados Unidos tras el asesinato Qassem Soleimani.

Indicó que esa milicia iraquí, que es en realidad un conjunto de grupos paramilitares proiraníes, pero que operan en Irak y que controlan zonas de Irak, lanzó un ataque contra una posición militar estadounidense, dejando como saldo un civil muerto, un contratista estadounidense que estaba de vacaciones. Por tal motivo, Estados Unidos tomó represalias y bombardeó las milicias iraquíes y a cinco puntos de estas milicias, dejando un saldo de 25 soldados muertos y heridos. «Las milicias iraquíes toman represalias y atacan la embajada de Estados Unidos y provocan una cantidad de destrozos: incendiaron la entrada. El personal de la embajada pudo ser replegado hacia atrás y, gracias a eso, no hubo víctimas en ninguno de los dos bandos. Y Estados Unidos advirtió que iba a tomar represalias», explicó.

Ante esto, el ayatola Ali Khamenei, máximo líder de Irán, contestó advirtiendo a Trump que no tomará nuevas represalias. «Es decir, en esta línea beligerante a la que el régimen iraní ha estado acostumbrado desde hace 40 años de que: yo te agredo y, como ustedes tienen miedo de que la cosa se ponga peor, no hacen nada. Entonces, el ayatola le dice a Trump, ‘tú no puedes hacer nada contra nosotros’ y a las dos horas eliminan [Estados Unidos] a Soleimani», detalló.

Írving Gatell explicó que lograr un acuerdo entre ambos países es imposible, esto al destacar que el Gobierno estadounidense es muy complejo, junto con su presidente, y esos ya son puntos en contra. El problema es que del otro lado (Irán), está un Gobierno teocrático, religioso, extremista y fundamentalista, que hace las cosas no por preferencias políticas, no por conveniencia de su pueblo, no por economía o diplomacia, sino porque creen que esa es la voluntad de Dios, sostuvo el experto.

El Perfil

Írving Gatell, trayectoria: Teólogo y escritor enfocado en la historia judía y en el conflicto de Medio Oriente. Colaborador de la agencia Enlace judío.

Efecto: Advertencia de Irán a EUA tras asesinato

El presidente iraní, Hasan Rohani, advirtió este sábado a Estados Unidos que las repercusiones por el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani tendrán su eco en la región ahora y en los próximos años.

Los estadounidenses no se dieron cuenta del gran error que cometieron; los efectos de este error los verán no solo hoy, sino a lo largo de los próximos años

Subrayó Rohani durante su visita a la familia de Soleimani.

El comandante de la Fuerza Quds, encargada de las misiones de la Guardia Revolucionaria en la región, falleció el viernes junto a varios dirigentes de la milicia chií iraquí Multitud Popular en un bombardeo selectivo de EUA en Bagdad.

Tras el ataque, las autoridades iraníes, entre ellas su líder supremo, Ali Jamenei, clamaron venganza, como también prometió el presidente de Irán a la familia del influyente general fallecido.

No se espera, sin embargo, una respuesta inminente y el blanco pueden ser aliados regionales de EUA como Arabia Saudí e Israel. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, adelantó que Irán «evitará tomar medidas apresuradas», pero que la venganza será «aplastante».

Biografía: ¿Quién era el general Soleimani?

El poderoso general Qasem Soleimani, muerto este viernes 3 de enero en Bagdad, durante un bombardeo estadounidense, era uno de los personajes más populares de Irán y un temido adversario de Estados Unidos y de sus aliados.

Qasem Soleimani, quien era Jefe de la Fuerza Qods de los Guardianes de la Revolución, fue asesinado por un dron estadounidense. Foto: AFP

Jefe de la Fuerza Qods de los Guardianes de la Revolución, a cargo de las operaciones exteriores de la república islámica, este personaje carismático ejerció una gran influencia en las negociaciones políticas desde 2018 sobre la formación de un Gobierno en Irak.

El hombre de 62 años, con barba canosa, se convirtió últimamente en una verdadera estrella en Irán, con numerosos seguidores en su cuenta de Instagram. Para sus partidarios y para sus detractores, Soleimani, que desempeñó un papel importante en la lucha contra las fuerzas yihadistas, es el hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio, donde reforzó el peso diplomático de Teherán, sobre todo en Irak y Siria, dos países donde Estados Unidos está implicado militarmente.

Para los chiitas de Oriente Medio es una mezcla de James Bond, Erwin Rommel y Lady Gaga

Escribió el exanalista de la CIA, Kenneth Pollack, en su retrato de Soleimani para un número de la revista estadounidense Time dedicado a las 100 personas más influyentes del mundo en 2017.

Para occidente es (...) responsable de haber exportado la revolución islámica de Irán, de apoyar a los terroristas (...) de librar las guerras de Irán en el extranjero

Agregó.

Según un estudio publicado en 2018 por IranPoll y la universidad de Maryland, el 83 por ciento de los iraníes encuestados tenía una opinión favorable de Soleimani, mejor que del presidente Hasan Rohani y del ministro de Relaciones Exteriores Mohamad Javad Zarif.

-

