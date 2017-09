Confunde cámara de fotos con arma y le dispara

Ohio, Estados Unidos.- Un empleado de un pequeño medio de comunicación de Ohio fue baleado el lunes por la noche por un agente de policía que habría confundido su cámara de fotos con un arma, según dijo el lunes la organización.

El fotógrafo Andy Grimm salió de la oficina para tomar imágenes de rayos cuando vio a un policía del condado de Clark hacer una parada de tráfico en New Carlisle, al norte de Dayton, indicó The New Carlisle News.

Grimm dijo a su empleador que decidió hacer fotos de la parada de tráfico. Salió de su Jepp y empezó a colocar su trípode y su cámara cuando recibió un disparo en el costado.

El fotógrafo fue trasladado a un hospital, donde fue operado. Se esperaba que se recuperase.