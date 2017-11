Congresista demócrata acusado de acoso sexual renuncia

Washington.- El congresista John Conyers anunció hoy que dejará de ser el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. mientras se investigan las acusaciones de acoso sexual en su contra.

En un comunicado divulgado hoy, Conyers volvió a negar esas acusaciones, como ha hecho desde que salieron a la luz, y dijo que dejará de ser el líder de los demócratas en el mencionado comité mientras un panel de ética de la Cámara Baja investiga las alegaciones en su contra.

congresista John Conyers, foto AP

De 88 años y con una carrera de 27 en el Congreso, Conyers llegó a presidir el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de 2007 a 2011.

La oficina del congresista ha reconocido que en 2015 dio una indemnización de 27.000 dólares a una exempleada que asegura haber sido acosada por Conyers, quien ha negado el supuesto acoso.

Tras publicarse la información sobre ese acuerdo, una segunda mujer ha denunciado que el congresista también la acosó a ella cuando trabajaba para él de asistente.

Foto EFE

La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, urgió hoy en una entrevista con la cadena NBC a que se respete el "debido proceso" en el caso de Conyers, a quien calificó de "icono" al destacar su trabajo en defensa de las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR

Uma Thurman alegre por la caída de Harvey Weinstein

La actriz estadounidense Uma Thurman rompió el silencio sobre el escándalo que involucra a Harvey Weinstein, el productor acusado de acoso y abuso sexual por decenas de mujeres de Hollywood.

"Me alegro que esto esté ocurriendo lentamente, no te mereces una bala", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Uma Thurman, quien trabajó en varias películas producidas por Harvey Weinstein, incluidas Pulp Fiction y Kill Bill Vol. 1 y 2, posteó una foto en la que se la ve interpretando "La Novia", un personaje que a lo largo de las dos películas busca vengarse de quien intentó asesinarla y le robó su hija.

Closing Ceremony #cannes2017 �� Una publicación compartida de Uma Thurman (@ithurman) el 28 de May de 2017 a la(s) 4:04 PDT

En el mensaje, escrito para Acción de Gracias (Thanksgiving) la actriz expresó:

"Estar agradecida hoy, por estar viva, por todos los que amo, y por todos aquellos que tienen la valentía de luchar para los demás".

Uma Thurman se refirió además al furioso comentario que había hecho en octubre sobre el escándalo sexual.

"No tengo nada para decirte, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, generalmente me arrepiento de lo que digo", le había dijo entonces la actriz a una periodista. "Estoy esperando a sentirme menos enojada. Cuando esté lista, hablaré", agregó.

Over the shoulder Una publicación compartida de Uma Thurman (@ithurman) el 22 de May de 2017 a la(s) 6:30 PDT

Ahora, en el post en Instagram, la actriz pareció sugerir que ella también fue víctima de acoso sexual y abuso en Hollywood.

"Dije que estaba enojada recientemente, y tengo algunos motivos, #metoo ("yo también"), por si no pudieron darse cuenta por la expresión de mi rostro".

Uma Thurman agregó además que se alegraba de asistir a la caída de Weinstein.

"Creo que es importante tomarte tu tiempo, ser justo, ser exacto, así que… ¡feliz Acción de Gracias a todos! (Excepto vos Harvey y todos tus retorcidos conspiradores. Me alegro que esto esté ocurriendo lentamente, no te mereces una bala)".

El posteo concluyó con las palabras "manténganse conectados", sugiriendo que la actriz hará más revelaciones en el futuro.