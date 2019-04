Conmemoran 20 años de la matanza de Columnbine

Littleton, Estados Unidos.- Los habitantes de una pequeña localidad de Colorado recordaron el sábado a las 13 personas que murieron en el tiroteo del 20 de abril de 1999, perpetrado en una escuela secundaria por dos de sus alumnos, la primera masacre mediática de la era moderna.

Doce estudiantes y una maestra fueron asesinados cuando dos adolescentes ataviados con sobretodos negros y armados con varias armas y bombas caseras atacaron la escuela en Columbine, cuyo nombre se ha convertido en una triste referencia de tiroteos escolares.

Durante horas, ese martes de primavera de 1999, los estadounidenses vieron por televisión el tiroteo y la intervención tardía de la policía en Littleton, un suburbio de Denver, en el oeste del país.

La masacre cambió la forma en que las escuelas y la policía se preparan para los tiradores, mientras que los ejercicios de contención y evacuación de alumnos se convirtieron en rutina para generaciones de estudiantes estadounidenses, desde el jardín de niños.

Sobrevivientes y heridos del tiroteo, que ahora son adultos y padres, así como familiares de las víctimas y habitantes de Littleton participaron el viernes en la noche en una vigilia.

Este sábado a las 21H00 GMT se realizará una ceremonia oficial en un parque cercano a la escuela, donde se erigió un memorial dedicado a los 12 estudiantes de bachillerato y a la profesora asesinada por los dos tiradores que se suicidaron.

"Durante 19 años, estuve triste, con el corazón roto. Pero se convirtió en enojo, porque nada cambia", dijo recientemente a la AFP Amanda Duran, quien tenía 15 años el día que su mundo cambió.

Su mejor amiga fue asesinada.

Yo no oí las balas silbar en mis oídos y no me apuntaron con un arma. Desafortunadamente, esto no evitó el trauma.