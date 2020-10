Conmoción en Perú por el asesinato de una mujer venezolana en plena calle

Lima.- Perú se encuentra conmocionado luego de que un hombre asesinó a tiros este jueves 22 de octubre a su expareja, de 30 años y quien se encontraba embarazada, en plena calle, ambos de nacionalidad venezolana.

Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana en el Emporio Comercial de Gamarra, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. Según varios testigos, el hombre le disparó al menos tres veces por detrás a la mujer, y después se dio un tiro en la cabeza.

Ambos fueron trasladados al hospital Dos de Mayo, donde fallecieron.

La mujer fue identificada como Yolimar Josefina Mosquera Mendoza, madre de un niño de 5 años. Y el hombre como Carlos Wilfredo Hernández Rodríguez, también de 30 años.

El crimen en pleno día y en una vía publica conmocionó al país.

El hombre llevaba meses amenazando a la víctima

Según medios locales, una hermana de la víctima contó que el hombre llevaba meses amenazando con matar Mosquera.

"Ellos habían terminado antes de la pandemia, pero como mi hermana no tenía donde ir tuvo que quedarse con él. Ya cuando la gente podía salir, ella se fue a otro lado. Él quería regresar con ella. Aquellas amenazas fueron el 30 de julio. Ella lo denunció y no hicieron nada porque le dijeron que no había agresión. Él quedó libre".