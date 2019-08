Conmoción en Uruguay por el caso de una madre que salió a trabajar y su bebé murió

Libertad, Uruguay.- Una madre, Natalie R., de 28 años, fue declarada culpable este lunes por haber dejado durante la noche solos a sus cuatro hijos menores de edad en su domicilio, para salir a trabajar como prostituta, situación que empeoró por la muerte súbita del más pequeño.

La noche del sábado 24 de agosto, Natalie salió junto a una amiga, también prostituta, a las 23:00 horas. Dejó a cargo a su hija de 12 años, quien cuidaría a lo pequeños de 8 y 5 años, y al bebé de 6 meses. En el juicio relató que dudaba en ir o no ir, pero su hija la convenció.

Yo dudaba en ir o no ir, me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera, que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui, expuso