¡Conmovedor! Habitantes de Ucrania rezan de rodillas en plena calle tras la invasión rusa

"Hace mucho frío aquí, así que ver a estas personas arrodilladas en el concreto frío en oración es sinceramente muy conmovedor. Y creo que habla del estado de los ucranianos comunes aquí, que no han hecho absolutamente nada para merecer esto", añadió Ward.

"Creo que esto realmente habla del tipo de desesperación de este momento. Acabamos de ver a un pequeño grupo de personas... s e han reunido en la plaza principal y están arrodillados y rezando porque en este momento claramente hay una sensación de no tener idea de lo que se avecina ", relató la enviada especial de CNN.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.