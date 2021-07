Conoce a la tripulación que viajará al espacio con Jeff Bezos en el Blue Origin

Texas.- No hay plazo que no se cumple ni fecha que no se llegue, y la tripulación el Blue Origin, están a pocas hora e volar hacia el espacio, en un viaje que está programado para este martes alrededor de las 09:00 horas, desde Van Horn, Texas, en el que seria el primer vuelo espacial comercial.

Los afortunaos que acompañaran en este viaje al espacio en el Blue Origin, al fundador de Amazon, Jeff Bezos, será su compañero de aventuras y quien no podía falta es su hermano Mark Bezos, el pionero aviador Wally Funk y Oliver Daemen, un adinerado adolescente de los Países Bajos.

El News York Post, se dio a la tarea de investigar, un poco más a fondo la vida de cada uno de los tripulantes y como llegaron a tener un lugar en primera fila para ver la tierra desde el espacio.

Financiero Mark Bezos

Mark, de 51 años, es el hermano menor del fundador de Amazon por seis años. La pareja son "mejores amigos", dijo Jeff en un video en Instagram el mes pasado, en el que sorprendió a Mark con una invitación al espacio.

Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio emprenderé ese viaje con mi hermano. La mayor aventura, con mi mejor amigo, publicó Jeff.

El joven Bezos también tiene éxito en los negocios, se inició en el marketing y trabajó como ejecutivo de publicidad antes de fundar la firma de capital privado con sede en Nueva York HighPost Capital en 2019.

Además, Mark es director de la Bezos Family Foundation y ejecutivo de Robin Hood , una organización sin fines de lucro que lucha contra la pobreza también con sede en Nueva York.

También se ha desempeñado como bombero voluntario en el Departamento de Bomberos de Scarsdale en el condado de Westchester durante más de una década.

Pionero Wally Funk

A los 82 años, Funk se convertirá en el astronauta más viejo de la historia, cumpliendo una ambición de mucho tiempo obstaculizada por el sexismo en la década de 1960.

La nativa de Nuevo México tenía 22 años cuando se unió al programa Mercury 13 , un grupo de mujeres intrépidas que en 1961 recibieron el mismo entrenamiento que los astronautas masculinos de la NASA.

Pero el programa fue rechazado y las mujeres nunca pudieron ir al espacio.

En una publicación de Instagram que anunciaba que Funk se estaba uniendo a la misión, Bezos escribió que "Nadie ha esperado más", y agregó: "Es hora".

Funk, quien tomó su primera lección de vuelo a la edad de 9 años, todavía rompió barreras en la aviación, convirtiéndose en la primera mujer inspectora de la Administración Federal de Aviación y la primera mujer investigadora de seguridad aérea de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Cuando Bezos le preguntó qué diría después de volver a aterrizar en la tierra, la pionera octogenaria respondió:

Yo diré: '¡Cariño, eso es lo mejor que me ha pasado' y te daré un abrazo!

El adolescente holandés Oliver Daemen

Daemen, de 18 años, está destinado a hacer historia como el astronauta más joven. También es el primer cliente de pago de Blue Origin, después de que su padre, el fundador y director ejecutivo de una empresa de capital privado, le comprara un boleto, según CNBC.

El adolescente está reemplazando al ganador anónimo de una subasta pública de $ 28 millones, que tuvo que retirarse del vuelo inaugural "debido a conflictos de programación" y realizará un viaje posterior.

El padre de Daemen, Joes Daemen, fue otro postor en la subasta del mes pasado por el asiento, pero se retiró cuando las ofertas comenzaron a dispararse. No se sabe cuánto pagó por el boleto de su hijo.

El joven Daemen se tomó un año libre después de graduarse de la escuela secundaria el año pasado para obtener su licencia de piloto privado.

Está programado para asistir a la Universidad de Utrecht en los Países Bajos en septiembre para estudiar física y gestión de la innovación.

La misión "cumplirá un sueño de toda la vida" de Daemen, un entusiasta del espacio y la aviación desde hace mucho tiempo, dijo Blue Origin en un comunicado.

Parece que el adolescente también es un fanático de los deportes acuáticos: ha publicado varias fotos de sí mismo haciendo snorkel, surf y wakeboard en Instagram a lo largo de los años.

Estoy muy emocionado de ir al espacio, dijo Daemen en un video publicado en las redes sociales. He soñado con esto toda mi vida