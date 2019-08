Conoce la casa milagrosa de Ohio

Ohio.- A fines del verano de 1939, multitudes de extraños comenzaron a aparecer en la casa de Rhoda Wise al lado de un vertedero de la ciudad en Ohio después de que ella supiera que ocurrían milagros en su habitación.

Ocho décadas después, la gente todavía hace peregrinaciones al bungalow con estructura de madera en las afueras de Canton, Ohio, en busca de sus propios milagros. Wise murió en 1948, pero su leyenda como mística cristiana ha florecido con el tiempo. Y el otoño pasado, después de años de discusiones, la diócesis católica romana local solicitó al Vaticano que hiciera de Wise una santa, renovando el interés en su antigua casa.

La historia comienza con la enfermiza Wise, que vivía con su esposo alcohólico y su pequeña hija, alegando que fue curada de una enfermedad terminal y que Jesucristo la visitó mientras sufría en su cama.

Cuando se corrió la voz, la gente comenzó a llegar a todas horas, buscando orientación espiritual y pidiendo ver la silla de madera donde Jesús estaba sentado. Se pusieron en fila alrededor de la cuadra para pasar junto a su cama cuando ella parecía sufrir estigmas (heridas sangrientas en la cabeza, manos y pies como las que sufrió Jesús en la cruz) hasta que ella imploró a la iglesia que la sacara de la exhibición.

Los periódicos y las revistas nacionales enviaron reporteros para escribir sobre la "casa milagrosa" de Ohio.

una fotografía de Rhoda Wise y el vestido que llevaba el día de los estigmas. Foto: AP

El desfile de peregrinos se ralentizó después de la muerte de Wise, pero nunca se detuvo. Su casa, ahora con revestimiento de vinilo beige y un estacionamiento de buen tamaño, se ha mantenido como un destino oculto para los fieles y curiosos.

Su antigua casa es una de las docenas de santuarios católicos y lugares de peregrinación en los Estados Unidos, que van desde modestos hasta grandes.

Entre ellos se encuentran uno de los crucifijos más grandes del mundo en los bosques de Michigan, un altar dentro de una cueva de 50 pies de altura tallada en un acantilado en Oregon, y una pequeña capilla en Minnesota construida como un homenaje a la Virgen María, a a quienes los lugareños rezaron cuando una plaga de saltamontes devastó los cultivos en la década de 1870.

En 1996, se desarrolló un popular santuario en el estacionamiento de un edificio de oficinas en Clearwater, Florida, donde miles creían que una imagen de 60 pies de Mary había aparecido en el espejo. Eso duró hasta 2004, cuando un chico de secundaria con una honda destrozó algunos de los cristales.

Marge Ruminski, de Parma, Ohio, se sienta en la silla donde Jesucristo. Foto: AP

La casa de Wise se destaca porque no se destaca, mezclándose con una hilera de casas de Hábitat para la Humanidad, construidas al otro lado de la calle en los últimos años, y el resto del vecindario residencial desgastado. En estos días, hay un campo de golf donde solía estar el basurero.

Independientemente de la validez de la narrativa de Rhoda Wise, los burladores señalan que se sabía que tenía problemas de salud mental, las personas aún llegan en el autobús. Vienen a ver su habitación de 9 pies cuadrados, rezan y se sientan en la silla de Jesús, que ha sido reparada en numerosas ocasiones a lo largo de los años y ahora está pintada de oro. No hay tarifa de admisión. Las donaciones pagan las cuentas.

La nativa del cantón Karen Sigler, de 66 años, visitó un grupo a principios de la década de 1980 y fue reclutada por la hija de Wise, Anna Mae, para convertirse en la cuidadora, un puesto que ha ocupado durante 36 años.

“Vivimos en un mundo en el que es muy difícil tener fe hoy. Muy difícil ”, dijo Sigler, tratando de explicar la atracción. “Mucha gente quiere conservarlo. Y la fuerza de Rhoda para soportar todo lo que hizo con un amor tan grande de Dios es una inspiración para ellos ".

Un trozo de ropa estigmática de una herida cuando sangraba. Foto: AP

No se guardan cifras precisas, pero un libro de visitas muestra visitantes de más de una docena de estados y Canadá desde finales de la primavera. La mayoría ya son creyentes, como Denise Kleinhenz, de 49 años. Ella vino con su familia recientemente desde su casa al otro lado del estado.

"Ella vio a Jesús", dijo Kleinhenz, maravillado en su voz. “Y vino más de una vez. Simplemente me hace pensar que él existe ".

La habitación donde Wise estuvo postrado en cama durante años ahora es una sala de altar llena de estatuas y reliquias. Los vendajes afirmaron ser aquellos que absorbieron la sangre de Wise durante los estigmas y están montados en marcos en la pared. También se muestran fotos de Wise sangrando de la cabeza y las manos.

Los "Actos del caso" que abogan por su santidad han sido enviados a Roma, pero los próximos pasos del arduo proceso podrían llevar años.

Michele Dillon, profesora de sociología de la Universidad de New Hampshire, que ha escrito sobre creencias católicas, dijo que si existen explicaciones científicas para las cosas que le sucedieron a Wise, ahora hay poca diferencia.

Nadie puede probar o refutar que los milagros ocurrieron en la casa o como resultado de que la gente visitara y orara allí, dijo Dillon. Y la continua participación de la iglesia le ha dado a la historia un sello de legitimidad.

"La gente cree en la oración y los milagros", dijo Dillon. “Y también hay una pieza social en eso: si tantos otros van, deben estar en algo. Si la historia es convincente, atraerá seguidores ".

Una de las nietas de Wise, Darlene Zastawny, de 71 años, se crió en la casa y todavía se detiene para hablar con los visitantes. Sus primeros recuerdos, dijo, involucran a extraños que aparecen en la puerta.

"Siempre me pregunté quiénes eran todas estas personas que mi madre dejaría entrar", dijo. “Me estaba preparando para la escuela cuando era pequeña y habría un extraño sentado con nosotros porque ella no les diría que no. Sabía que era especial, pero a veces deseaba que fuera más un hogar. Había alguien viniendo todo el tiempo, pero te acostumbras ".