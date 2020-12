Conoce la historia de Agostina Arreguez, quien aprendió a bailar ballet por Youtube y ganó una prestigiosa beca

Buenos Aires, Argentina.- La historia de Agostina Arreguez, una joven argentina de 15 de años, podría servir de inspiración para una película por lo increíble que parece, ya que desde pequeña batalló para aprender a bailar ballet, recurriendo también a videos de Youtube, hasta que un día Julio Bocca, el maestro reconocido a nivel mundial, supo de ella y la becó.

Agostina es oriunda de la comunidad indígena de Amaicha del Valle del pueblo calchaquí, en el departamento Tafí del Valle, en el noroeste de la provincia de Tucumán. Y empezó en el mundo de la danza cuando apenas aprendió a caminar, pues sus padres, Lucho y Samanta, son profesores de folclore.

El medio argentino Infobae indicó que, en el 2000 Lucho y Samanta fundaron la primera Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas de la comunidad, y llevaron a Agostina para que aprendiera, sin embargo, a la pequeña no le gustaba. En un diálogo su madre contó que "era todo un tema, a la señorita no le gustaba.

"Tenía tres años y hacía la suya (...) nos hacía renegar, volvía llorando a la casa", dijo Samanta. Mientras su hija respondió con picardía: "Pero bailaba bien(...)".

Tras darse cuenta que a su hija no le gustaba lo que hacía, le confesó a su esposo y la familia empezó a buscar otra alternativa.

Primeras academias y videos por Youtube

En marzo de 2010, encontraron una academia de danza árabe en Santa María, Catamarca, ubicada a unos 20 kilómetros de Amaicha, y juntas viajaban para que Agostina asistiera a las clases. Hasta que un día Samanta encontró en la biblioteca del pueblo un cartel que decía "Se dicta taller de danzas clásicas con profesora recibida en el Colón".

Siendo una opción menos agotadora, escogió anotar a su hija en esas clases. Al recordar, Samanta comentó que "¡Amaicha se revolucionó! Era la primera vez que acá se veía acá algo que tuviera que ver con un tutú, y que se escuchaba una música completamente diferente a la que suena en el norte".

Sin embargo, la profesora Paula Violante estuvo en el pueblo y enseño a Agostina solo por dos años, aunque antes de regresar a Buenos Aires, Violante fue hasta la casa de la joven y le regaló la barra que tenía en el estudio, y además, le aconsejó: "¡Agos tiene condiciones! No la dejes así (...) ¡Buscá una profe!".

Agostina determinada empezó a buscar videos en su computadora, que le regalaron los Reyes Magos, para seguir aprendiendo la danza que le apasiona. Ella relató que adaptaba la sala de estar de su casa para seguir con las lecciones recibidas: "Yo era chiquita, y seguramente hacía un papelón en vez de aprender, tratando de copiar lo que veía ahí (...)".

En Youtube buscaba videos de academias estadounidenses: "seguía diferentes escuelas, pero me gustaba mucho la de los Estados Unidos. Y bueno(...) sirvió".

En 2014, Samanta vio otra oportunidad pero en San Miguel de Tucumán, aquella vez la familia salió en un autobús a las 2 de la madrugada y a las 6 llegaron a la capital de la provincia, y según indicaron, fue un "día larguísimo".

Tuvieron que visitar varias academias de baile, pero no les fue nada bien y se regresaron a las 8 de la noche para llegar a su casa a la medianoche.

Lucho dijo que "no nos fue nada bien: en Tucumán fueron todos palos en la rueda. Nos miraban por sobre el hombro: ‘Esto no es para ustedes’, nos decían, por cómo somos, por cómo estamos (...)".

Mientras Agostina crecía, también lo hacían sus ganas de bailar pero con todo lo que había pasado, parecía en ese momento un sueño imposible.

En otro intento de hacer cumplir el sueño de la niña, la familia consiguió en la localidad de Cafayate, en Salta, a otra profesora egresada del Colón, así que viajaban los 60 kilómetros, y cuando la maestra se mudó a la capital de esa provincia, también recorrieron la distancia necesaria. Pero la situación económica estaba afectándolos.

Lucho reveló que "hoy tenemos el apoyo de la familia y de mucha gente, pero en ese momento era una cosa de locos lo que hacíamos. En la casa de mi mamá me lo reclamaban".

La familia contó que muchas veces madre e hija durmieron en las estaciones de autobuses, porque perdian el ultimo, y no tenían para pagar una habitación en un hotel. Además, algunas maestras trataron mal a la niña. Todos esas razones hicieron que a Agostina no quisiera volver a hacer lo que le gustaba.

"Me pasaron cosas muy feas: empezaron a tratarme mal", dijo y con lágrimas agregó que "me enojé con la danza. No quería saber nada. ¡Me sentía horrible!, literal. No quería que nadie me viera. ¡Ay, perdón!, parezco una tonta (...)".

En 2018, Agostina recurrió otra vez a YouTube, negándose a volver a lecciones presenciales. Hasta que Samanta contactó por las redes sociales a Fredesvinda Denis, directora del Centro Cultural Aconquija, en Tucumán.

Nueva oportunidad y una beca

Agostina si quiso asistir a ese centro donde está ubicado el estudio de baile de Yanina Llenes, hija de Fredesvinda, donde se destacó en lo que más le gusta.

Llenes destaca que "con la ternura que habla, así baila (...). Agos es muchas cosas, tiene un montón de condiciones, pero si tuviera que definirla en un solo aspecto diría que es una bailarina muy inteligente, muy estudiosa. ¡Aprende enseguida! Y le pone mucho amor a la danza".

Fue Llanes quien coordinó una coreografía inspirada en Fantasía para Agostina y otra alumna, alguien las grabó y el video llegó hasta el maestro de ballet argentino, Julio Bocca, quien quedó impresionado y becó de manera permanente a la joven.

Cuando Agostina cumpla sus 16, en agosto de 2021, viajará a Buenos Aires para seguir aprendiendo ballet en la prestigiosa fundación de Bocca.

Sus padres orgullosos comentaron que "sé que se irá. Es su sueño”, dijo Lucho y por su parte, Samanta comentó "sí, ya sabíamos que esto iba a pasar porque desde muy chica descubrió lo que quería. Y a pesar de todo lo que le pasó, sigue con la misma meta. Ahora está más grande, y está más fuerte".

Agostina, quien está emocionada por la beca, dijo "yo me quiero ir. La danza es mi vida. Quiero viajar y aprender. Y traer a Amaicha todo eso que aprenda, para enseñar y darles esa posibilidad, que muchas veces yo no tuve, a otros chicos de aquí".

La joven confesó que no podía hablar cuando estuvo frente a Bocca: "me parecía mentira (...) Pero el solo verlo, y que me estuviera viendo bailar, ya fue suficiente".

Cabe mencionar que en octubre de 2019 el Ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer, reconoció a Agostina como "Orgullo Tucumano" por su dedicación en las danzas clásicas.

Con información de Infobae.