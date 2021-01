Conoce las efemérides del 1 de enero

En un primero de enero pero de 1959 triunfa la Revolución en Cuba. El presidente Fulgencio Batista huye del país, mientras entran en La Habana los guerrilleros bajo el mando de Fidel Castro.



OTRAS EFEMÉRIDES



1788.- Publicación en Londres del primer número del periódico "The Times".



1804.- Gonaives Dessalines proclama la independencia de Haití, resucitando el antiguo nombre indio de la isla.



1806.- Restablecimiento en Francia del calendario gregoriano.



1863.- Entra en vigor en Estados Unidos el Acta de Emancipación para los esclavos del sur.



1880.- Comienzan los trabajos para la construcción del Canal de Panamá.



1899.- El Ejército español entrega la isla de Cuba a Estados Unidos, que asume su gobierno durante tres años.



1912.- El Gobierno revolucionario chino proclama la República y designa como presidente provisional al líder nacionalista Sun Yat-Sen.



1919.- Fundación del Partido Comunista alemán, por Rosa Luxemburgo, Karl Liebnecht y Guillermo Pieck.



1948.- Entra en vigor el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio (GATT).



1958.- Entra en vigor el Tratado de Roma, base de la Comunidad Económica Europea (CEE).



1962.- Tras la muerte del dictador Trujillo en la República Dominicana, asume el poder el Consejo de Estado, presidido por Joaquín Balaguer.



.- Los Beatles realizan una audición en los Estudios Decca de Londres y son rechazados.



1973.- Nace la "Europa de los nueve", al incorporarse a la CEE Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.



1977.- 242 intelectuales checos firman la "Carta 77", en la que exigen al Gobierno de Praga que respete los derechos humanos.



1989.- Entra en vigor el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono.



1992.- El peso reemplaza al austral como moneda argentina.



.- Comienza la libre circulación de trabajadores en la Comunidad Europea.



1993.- Entra en vigor el Mercado Único Europeo.



. - Checoslovaquia deja de existir tras 74 años de historia y se divide en dos nuevos Estados: República Checa y Eslovaquia.



1994.- Guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional inician una rebelión en el estado mexicano de Chiapas.



1995.- Se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) como sucesora del GATT.



2002.- Primer día de circulación del euro, la moneda común europea, en 12 de los 15 países de la UE (incluida España).



2003.- Luiz Inacio Lula da Silva jura como presidente de Brasil.



2006.- Se liberaliza el servicio postal británico después de 350 años de monopolio.



2009.- El Ejército israelí mata al líder de Hamas, Nizar Rayan, junto a su mujer y ocho hijos en Gaza.



2011.- Un atentado contra una iglesia copta de Alejandría (Egipto) causa 23 muertos.



.- Dilma Rousseff toma posesión como presidenta de Brasil, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo.



2015.- Mueren 36 personas por una avalancha en las celebraciones de Año Nuevo en Shanghái.



.- España y Venezuela ocupan asientos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.



2019.- Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil.



NACIMIENTOS



1816.- Manuel Murillo Toro, escritor y expresidente de Colombia.



1863.- Pierre de Coubertin, francés, promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna.



1900.- Xavier Cugat, compositor y director de orquesta español.



1919.- Jerome David Salinger, escritor estadounidense.



1927.- Maurice Bejart, bailarín y coreógrafo francés.



1930.- Ali Ahmad Said, "Adonis", poeta sirio.



1942.- Alassane Ouattara, presidente de Costa de Marfil.



1955.- Mary Beard, historiadora británica.



1956.- Christine Lagarde, abogada, economista y política francesa, actual presidenta del Banco Central Europeo.



1957.- Evangelos Venizelos, político griego.



1982.- David Nalbandian, tenista argentino.



DEFUNCIONES



1962.- Diego Martínez Barrio, presidente de la República Española en el exilio (1945-1962).



1972.- Maurice Chevalier, cantante y actor francés.



1984.- Joaquín Rodríguez "Cagancho", matador de toros español.



2005.- Shirley Chisholm, primera congresista negra en EEUU.



2009.- Helen Suzman, activista "anti-apartheid" sudafricana.



2012.- Kiro Gligorov, primer presidente de la Macedonia independiente.



2015.- Mario Cuomo, político estadounidense, exgobernador de Nueva York.



2019.- Joan Guinjoan, pianista, compositor y director de orquesta español