Conoce las efemérides del 18 de diciembre

En otro 18 de diciembre, pero de 1996, Guatemala aprueba la Ley de Reconciliación Nacional que puso fin a 36 años de conflicto armado interno.



OTRAS EFEMÉRIDES



1923.- Se firma el Estatuto de Tánger, acuerdo por el que la ciudad marroquí se convertía en un protectorado controlado conjuntamente por las autoridades españolas, francesas y británicas.



1958.- Estados Unidos pone en órbita el SCORE, considerado el primer satélite de comunicaciones de la Historia.



1969.- Reino Unido aprueba en la Cámara de los Lores la abolición de la pena de muerte por delito de asesinato.



1973.- La nave espacial tripulada soviética "Soyuz XIII" es lanzada desde el cosmódromo de Baikonur.



1987.- El primer videojuego de rol de la saga "Final Fantasy", obra de Hironobu Sakaguchi, sale al mercado japonés.



1991.- México reforma los artículos constitucionales que imponían restricciones a la libertad religiosa.



1997.- Japón inaugura la autopista bajo el mar más larga del mundo (9.610 metros) que une las ciudades de Kawasaki y Kizarasu a través de la bahía de Tokio.



2005.- El candidato de la izquierda, Evo Morales, gana las presidenciales de Bolivia por primera vez.



2007.- El Ejército israelí mata al máximo dirigente del brazo armado de la Yihad Islámica Majed Harazin en un ataque aéreo en Gaza.



.- La guerrilla colombiana de las FARC anuncia la liberación de la ex congresista Consuelo González de Perdomo y la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas.



2008.- La Justicia marroquí condena a 20 años de prisión a Abdelilah Hriz por su participación en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid (España).



2018.- El primer ministro belga, Charles Michel, dimite a consecuencia de la ruptura del pacto de gobierno con los independentistas flamencos.



2019.- Donald Trump se convierte en el tercer presidente de EE. UU. que se enfrenta en el Senado a un juicio político ("impeachment"), por abuso de poder y obstrucción al Congreso.



.- La Fiscalía boliviana ordena la detención del expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, por sedición y terrorismo.



NACIMIENTOS



1879.- Paul Klee, pintor suizo.



1890.- Edwin Armstrong, inventor estadounidense que desarrolló la radiodifusión por modulación de frecuencia.



1911.- Jules Dassin, cineasta estadounidense.



1913.- "Willy Brandt" (Herbert Frahm), político alemán.



1943.- Keith Richards, músico británico, guitarra de los "Rolling Stones".



1946.- Steven Spielberg, director y productor cinematográfico estadounidense.



1963.- Brad Pitt, actor estadounidense.



1968.- Alejandro Sanz, cantante español.



1971.- Arancha Sánchez Vicario, tenista española.



1978.- Katie Holmes, actriz estadounidense.



1980.- Christina Aguilera, cantante y actriz estadounidense.



1989.- Ashley Benson, modelo y actriz estadounidense.



DEFUNCIONES



2006.- Joseph Barbera, dibujante estadounidense.



2008.- Mark Felt, ex subdirector del FBI y "garganta profunda" en el "caso Watergate".



2011.- Vaclav Havel, expresidente checo.



2013.- Ronnie Biggs, ladrón británico, protagonista del asalto al tren de Glasgow.



2014.- Virna Lisi, actriz italiana.



2016.- Zsa Zsa Gabor, actriz húngara con nacionalidad estadounidense.



2017.- Kim Jong-hyun, cantante surcoreano.