Conoce todo sobre la trans que concursará por primera vez por el título de Miss USA

Los Ángeles.- “Mi comunidad, siempre estás en mi corazón. Mi victoria es nuestra victoria. Solo hicimos historia. Orgullo feliz”, fueron las palabras que Kataluna Enriquez, publicó en Instagram luego de convertirse en la la primera candidata trans en competir por el título de Miss Estados Unidos.

Enriquez, de origen filipino, Miss Nevada contó durante el concurso que ha sufrido acoso y violencia por su identidad, sin embargo, se siente feliz, camino a la competencia por el título de Miss Estados Unidos.

"Les dije a los jueces que, como mujer trans de color y sobreviviente de violencia física y sexual, soy todo lo que está subrepresentado en este país. Nuestras voces cuentan", declaró al diario Las Vegas Review Journal.

Enriquez, que diseña y cose los atuendos que luce en las competiciones, representará al estado de Nevada el 29 de noviembre en el certamen de Miss USA, en el que se medirá con candidatas cisgénero (que se identifican con su sexo asignado al nacer) de otros estados.

Incluso, el atuendo con el que fue coronada estuvo diseñado por ella, en honor al mes del orgullo y a todos aquellos que no tienen la oportunidad de difundir sus colores, explicó Miss Nevada.

No me di cuenta de que ganamos en el 52 aniversario de Stonewall. No podría quedarme sin las voces de quienes lucharon por mis derechos y contra la brutalidad policial. Agradecido de terminar el mes del orgullo con todos ustedes, publicó Enriquez