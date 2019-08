Conocido abogado de Texas defenderá a Patrick Crusius por atentado en El paso

Mark Stevens, reconocido abogado penalista de San Antonio, representará en la corte a Patrick Crusius de 21 años, por el atentado en un supermercado en El paso. Confirmó así ABC News.

Anteriormente, la Ficalía del estado de Texas afirmó que buscaría aplicar la pena capital en este caso.

Key Proffesional Media, Inc. posiciona a Mark Stevens como uno de los mejores 50 abogados del oeste y centro de Texas. En su página web podemos ver que Stevens se graduó de la Escuela de Leyes en 1979 y se certificó en Derecho Penal en 1984.

"I am a criminal defense lawyer. That is all I do."