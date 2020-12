Constructoras del muro fronterizo son acusadas de contratar "mexicanos armados" para vigilancia, revela NYT

Estados Unidos.-Dos denunciantes han acusado a los operadores de la construcción del muro fronterizo de Donald Trump de contratar y cruzar ilegalmente elementos de seguridad armados de origen mexicano, quienes fueron incluidos presuntamente para vigilar los sitios de constricción.

De acuerdo con la publicación realizada por el New York Times, la irregularidad fue mostrada en documentos judiciales revelados el pasado viernes por un juez federal de los Estados Unidos.

Según lo explicado, dos empleados que fueron contratados para brindar seguridad en el sitio, mencionaron que la empresa Sullivan Land Service Co. O SLS. así como Ultimate Concrete of El Paso contrataron personas que no fueron examinadas por el gobierno e los Estados Unidos, cobrando un porcentaje más que los costos reales de la construcción y de hacer declaraciones falsas sobre esta actividad.

Asimismo destacó que los informantes indicaron que Ultimate Concrete realizó un camino de terracería para acelerar los cruces ilegales a la ciudad de San Diego, acción que fue realizada en coperación de un supervisor anónimo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército quien aprobó la operación según la denuncia presentada en febrero que fue dada a conocer por el juez este viernes.

Cabe indicar que las acusaciones salieron luego de que el Times obtuvo los datos que mostraron que el muro que Donald Trump anunciaba como "impenetrable" seguía siendo penetrable en repetidas ocasiones por lo que la nueva estructura tuvo que ser reparada presuntamente por trabajadores que no estaban autorizados.