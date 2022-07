Corea del Norte acusa que globos con Covid-19 fueron lanzados desde Surcorea

El 12 de mayo de 2022 el régimen de Norcorea declaró "emergencia máxima" al confirmar sus primeros casos de Covid-19 después de dos años supuestamente libre de contagios, lo que hasta el 15 de junio ha causado la muerte de 73 personas, según las autoridades, aunque las cifras no corresponden con las evoluciones de contagios en otros países.

La mayoría de los globos lanzados desde Surcorea son tipo cilíndricos transparentes no convencionales de 12 metros de largo, llenos de hidrógeno o helio.

Aunque no culpó directamente a Surcorea de la propagación de Covid-19, la Sede Estatal de Prevención de Epidemias de Corea del Norte advirtió a la población que "trate con cuidado las cosas extrañas" que llegan al país a través de globos , el viento o algún otro "fenómeno climático".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.