Corea del Norte muestra su poderío militar al presentar nuevo misil intercontinental

Corea del Norte.- Una vez más Kim Jong-un captó la atención de todo el mundo luego de que se realizara en Corea del Norte, un extravagante desfile militar para presentar un nuevo misil balístico de alcance intercontinental con una envergadura mayor que la del Hwasong-15, proyectil que anteriormente se había registrado como el de mayor alcance en dicho régimen. La marcha militar se realizó en la ciudad de Pionyang, la madrugada de este sábado con motivo del 75º aniversario del partido único y emitida en diferido por la televisión norcoreana.

Cabe señalar que Corea del Norte lleva sin lanzar a modo de prueba un ICBM desde noviembre de 2017, cuando realizó pruebas para el Hwasong-15, coincidiendo con su giro diplomático para tratar de negociar con Estados Unidos un acuerdo de desnuclearización, mismas que no han logrado consolidarse hasta el día de hoy y que tienen más de dos años estancadas.

Por su parte, el líder norcoreano, Kim Jong-un, prefirió no enviar un mensaje para el país de las barras y las estrellas durante su tradicional discurso antes de la exhibición, sin embargo, el nuevo proyectil da a entender que seguirá desarrollando misiles cada vez más sofisticados si no sella un tratado de paz. Explicó, que se seguirá fortaleciendo la fuerza militar para auto defensa y disuasión, pero dejó claro que no la usará para atacar de manera preventiva.



Aprovechó el mandatario, para hablar sobre la pandemia de Covid-19 que actualmente atraviesa todo el mundo, agradeció que aparentemente ni una sola persona contrajo la enfermedad en el país, y también deseó buena salud para los desafortunados que la enfrentan.

El líder norcoreano, Kim Jong-un durante la celebración/ AFP

Durante el desfile militar también se presentaron nuevas lanzaderas erectoras móviles de gran tamaño transportando el mencionado nuevo misil, asimismo, se exhibió otro nuevo proyectil de alcance intermedio aparentemente llamado Pukguksong-4, nuevos sistemas de radar anti-aéreos, lanzaderas de misiles con sistema de tracción de oruga y blindajes nuevos para las unidades de infantería.

Esta celebración deja un mar dudas sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU como castigo a la prueba de armas, la cual consiste en cortar el suministro de materiales y tecnología para el programa nuclear y de misiles del ejército de Corea del Norte.