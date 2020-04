Corea del Sur.- El gobierno de Corea del Sur analizó el martes informes que decían que el líder norcoreano Kim Jong Un estaba en una condición frágil después de la cirugía.

Un funcionario del Servicio Nacional de Inteligencia, que no quiso ser nombrado, citando las reglas de la oficina, dijo que la agencia de espionaje no pudo confirmar el informe de inmediato. CNN citó a un funcionario estadounidense anónimo que dijo que Kim estaba en "grave peligro" después de una cirugía no especificada.

El Ministerio de Unificación, que se ocupa de los asuntos intercoreanos, dijo que no haría comentarios sobre el informe de CNN u otro informe del Daily NK, que citó fuentes anónimas que dijeron que Kim se estaba recuperando de una cirugía cardíaca en la capital, Pyongyang, y que su condición estaba mejorando.

La Casa Azul presidencial no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las especulaciones sobre la salud de Kim aumentaron después de perderse la celebración de su difunto abuelo y fundador del estado, Kim Il Sung, el 15 de abril, la fiesta más importante del país.

Los gobiernos y los medios externos tienen un historial mixto en el seguimiento de los desarrollos entre la élite gobernante de Corea del Norte, lo que se dificulta por el estricto control de Pyongyang sobre la información sobre ellos.

Corea del Sur investiga informes sobre la salud de Kim Jong Un | AP

En 2016, los medios de comunicación de Corea del Sur citaron a funcionarios de inteligencia diciendo que Kim Jong Un había ejecutado a Ri Yong Gil, un ex jefe militar de Corea del Norte, por corrupción y otros cargos. Pero los medios estatales de Corea del Norte, meses después, mostraron que Ri estaba vivo y en posesión de varios nuevos puestos de alto rango.

La ausencia de Kim en los medios estatales a menudo desencadena especulaciones o rumores sobre su salud. En 2014, Kim desapareció del ojo público durante casi seis semanas antes de reaparecer con un bastón. La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo días después que le habían quitado un quiste del tobillo.

Kim tomó el poder tras la muerte de su padre en diciembre de 2011 y es la tercera generación de su familia en gobernar el país con armas nucleares.

Kim se reunió con el presidente Donald Trump tres veces en 2018 y 2019 y celebró cumbres con otros líderes asiáticos mientras buscaba la diplomacia con la esperanza de poner fin a las sanciones paralizantes y obtener garantías de seguridad. Pero mantuvo su derecho a un arsenal nuclear y la mayor parte de la diplomacia se ha estancado desde entonces.