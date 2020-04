Corea del Sur no cree Kim Jong Un vaya a morir

Corea del Sur.- El jefe de seguridad de Corea del Sur "confirmó" el jueves que no ha habido ninguna actividad inusual en Corea del Norte que indique que el dictador Kim Jong Un estaba en la puerta de la muerte.

La confirmación siguió a las especulaciones de que el líder Kim podría estar gravemente enfermo, según Cheong Wa Dae, también conocido como la Casa Azul, el complejo que alberga al gobierno federal del sur en Seúl, informó la agencia de noticias Yonhap del país.

Los líderes militares y de seguridad investigaron lo que está sucediendo en el secreto país comunista durante su sesión semanal del comité permanente del Consejo de Seguridad Nacional.

Confirmaron que no hay situaciones inusuales en Corea del Norte, dijo Cheong Wa Dae en un comunicado.

AFP

Kim, de 36 años, ha estado fuera de la vista del público desde el 12 de abril, e incluso no se presentó en la ceremonia anual clave para conmemorar a su difunto abuelo, el fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, el 15 de abril.

Su inusual ausencia condujo a algunos informes de noticias de EE. UU. De que se había sometido a una cirugía cardíaca.

Pero los funcionarios de Cheong Wa Dae dijeron que parecía ser lo de siempre en el Reino Ermitaño mientras Kim se quedaba en una "región local", y no en Pyongyang, la capital. Un día antes, el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de los EE. UU.

AFP

Dijo que no tenía motivos para creer que Kim, un fumador con sobrepeso que, según los informes, sufre una serie de problemas de salud, aún no tenía "el control total" del país. El general John Hyten dijo que la inteligencia militar no confirmó ni negó los informes de que Kim estaba en mal estado de salud después de un procedimiento quirúrgico reciente.

En la información, no tengo nada para confirmar o negar nada en ese sentido, así que supongo que Kim Jong Un todavía tiene el control total de la fuerza nuclear coreana y las fuerzas militares coreanas, dijo Hyten a periodistas en el Pentágono.

