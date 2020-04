Corea del Sur resta importancia a informaciones sobre la salud del líder norcoreano

Seúl.- Corea del Sur restó importancia este martes a informaciones que aseguran que el líder norcoreano, Kim Jong Un, fue sometido a una operación quirúrgica, mientras los rumores se multiplican debido a su ausencia durante unas ceremonias importantes la semana pasada.

El 15 de abril Pyongyang conmemoró el aniversario del nacimiento del fundador del régimen, Kim Il Sung, abuelo de Kim, pero a pesar de ser con diferencia la fecha más importante del calendario político anual, Kim no aparece en ninguna de las fotografías difundidas por la prensa oficial.

Daily NK, un medio de comunicación digital dirigido principalmente por desertores norcoreanos, afirma que Kim fue operado en abril por problemas cardiovasculares y está convaleciente en una mansión de la provincia de Phyongan del Norte.

El tabaquismo excesivo, la obesidad y la fatiga motivaron el tratamiento cardiovascular urgente al que fue sometido Kim, afirma, citando una fuente norcoreana no identificada.

Citando a un alto cargo estadounidense, CNN informa que Washington está "estudiando informaciones" según las cuales Kim Jong Un está "en grave peligro después de una operación quirúrgica", sin decir si estas "informaciones" son en realidad el artículo de Daily NK.

No tenemos nada que confirmar y no se ha detectado ningún movimiento en particular en Corea del Norte, afirma en un comunicado un portavoz de la presidencia surcoreana.