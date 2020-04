Coronavirus Estados Unidos hoy 13 de abril. Cuántos muertos van

Hasta este lunes 13 de abril Estados Unidos (EU) ha registrado 21 mil 662 muertes por coronavirus, habiendo superado a Italia como el país con más fallecimientos por la pandemia.

El país norteamericano se mantiene como el principal foco del COVID-19 a nivel mundial, con 547 mil 627 casos confirmados hasta la fecha, de los cuales 32 mil 988 pacientes se han recuperado , según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

El estado de Nueva York, epicentro actual de la pandemia en el país y el mundo, ha alcanzado los 10 mil 56 fallecimientos, de los cuales 6 mil 898 han muerto en la ciudad , donde se han registrado ya 103 mil 208 casos positivos

El peor escenario del COVID-19 para EU está actualmente en Nueva York, aunque la situación se agrava en otros puntos del país. Foto: AFP

Mientras Nueva York espera que el ritmo de contagios comience a disminuir, la pandemia ha cobrado fuerza en estados como California y Florida, donde suman 22 mil 424 y 19 mil 347 casos confirmados, respectivamente.

Nueva York aplana la curva de contagios

El gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, aseguró este lunes que pese a las cifras de muertes los datos apuntan a un aplanamiento de la curva de contagios gracias a que se ha podido controlar la expansión del COVID-19, que ya ha afectado a más de 195 mil personas.

Tras registrar 671 fallecidos en el último día, el mandatario señaló que esto marca un descenso respecto a los días anteriores, donde la cifra diaria rondaba las 750 víctimas.

"¿Lo peor se ha acabado?", se preguntó el gobernador antes de contestar "Sí, si continuamos avanzando de manera inteligente", dijo en referencia a la necesidad de retomar de manera progresiva la actividad económica.

La ciudad de Nueva York ha sido la más golpeada por el COVID-19. Foto: AP

Sin embargo, advirtió de que "no va a haber una epifanía, no va a haber una mañana con los titulares diciendo: ¡Aleluya, se ha acabado! Eso no va a pasar".

Sobre la recuperación de la actividad social y económica previa a la expansión del nuevo coronavirus, Cuomo destacó la importancia de mantener el "delicado equilibrio" entre el regreso a la vida cotidiana y el control de la expansión de la pandemia.

Así, apuntó que se está elaborando un "plan de reapertura" diseñado por expertos en economía y en el sistema de salud pública y no por políticos.

En este plan, según subrayó, no se perderá en ningún momento de vista el número de contagios, para lo que destacó como clave el aumento de la capacidad de hacer más pruebas de detección del virus.

En su comparecencia, también apuntó que está buscando un plan conjunto con los gobernadores de otros estados, entre los que citó Connecticut, Rhode Island, Nueva Jersey, Delaware y Pennsylvania, para trabajar juntos con el objetivo de elaborar un mismo plan para retomar la actividad de manera coordinada.

Florida acumula 20.601 contagios y 470 muertes, con Miami-Dade a la cabeza

El condado de Miami-Dade lidera con 7.241 casos positivos del COVID-19 y 97 muertes el contagio y las pérdidas humanas en Florida, estado donde 20.601 personas han sido infectadas con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y 470 han muerto, informó este lunes el Departamento de Salud estatal.

La mayor cantidad de muertes y personas infectadas se sigue presentando en el sureste de Florida, donde además de Miami-Dade, el contagio se ha incrementado también en los condados vecinos de Broward y Palm Beach, con 3.105 y 1.691 casos, y 76 y 88 muertes, respectivamente.

El condado de Orange, en el centro de Florida, una región donde están asentados los parques temáticos de Disney y Universal y con gran población puertorriqueña, también ha visto un aumento del COVID-19, con 1.017 contagiados y 13 muertos.

El congresista de origen puertorriqueño Darren Soto señaló este lunes en su cuenta de Twitter que busca asegurar recursos para esta comunidad, que tiene el "cuarto" mayor número de contagios del COVID-19 en Florida.

Mientras los casos en Nueva York comienzan a descender, siguen a la alza en Florida. Foto: AFP

En el resto de los condados de Florida, que tiene un total de 67, el contagio no supera los mil casos, en muchos de ellos no supera incluso las decenas.

El COVID-19 le pega duro a Luisiana, con Nueva Orleans como punto rojo

Con 20.595 casos y 840 muertes por el COVID-19, la pandemia está pegando duro al estado de Luisiana (EEUU), especialmente a la ciudad de Nueva Orleans y su área metropolitana, donde se concentran más de la mitad de los casos y fallecimientos.

Nueva Orleans es un punto rojo en el mapa mundial de la pandemia elaborado por la universidad Johns Hopinks. Hay más de 5.600 casos en la parroquia (condado) de Orleans y 4.990 en la de Jefferson, más centenares en las parroquias vecinas, según el reporte actualizado del Departamento de Salud de Luisiana.

La cuna del jazz, repartida entre varias parroquias, como se conocen los condados en este estado multicultural que estuvo bajo dominio de España y de Francia antes de la independencia de EE.UU., ha sido puesta a prueba esta vez no por la naturaleza como ocurrió en 2005 con el devastador huracán Katrina, sino por el nuevo virus.

Aunque el pasado fin de semana la naturaleza azotó a Luisiana, especialmente al condado de Monroe, en forma de tormentas de granizo y tornados como parte de una ola de mal tiempo en el sur de Estados Unidos que dejó al menos doce muertos

Un hombre camina por las calles desiertas de Nueva Orleans durante la pandemia del COVID-19. Foto: Reuters

El gobernador de Luisiana, el demócrata John Bell Edwards, declaró el domingo el estado de emergencia para poder organizar y canalizar la ayuda de manera más ágil a las áreas afectadas.

"El daño es devastador y es un buen recordatorio para todo el mundo de que hay que vigilar el clima", escribió en Twitter.

Según el Departamento de Salud de Luisiana, más del 70 % de las muertes por COVID-19 en el estado corresponden a negros, que son la mayoría de la población en el estado, y un 2 % a latinos.

De las 2.804 personas hospitalizadas en Luisana por el COVID-19, 458 están conectadas a respiradores.

La alcaldía de Nueva Orleans, al frente de la cual está Latoya Cantrell, ha reforzado sus programas de entrega gratuita de alimentos para la población con menos recursos, que está en confinamiento obligatorio y muchos de ellos sin trabajo como consecuencia del cierre de los negocios no esenciales.

Pese a la alerta por la pandemia, Nueva Orleans no se privó de elebrar su famoso carnaval, Mardi Grass, a finales de febrero. Foto: Especial

Los lunes los beneficiarios del programa pueden recoger comida para dos días y los miércoles para tres días.

A fines de febrero, cuando la pandemia llamaba a las puertas del sur de Estados Unidos, Nueva Orleans no se privó de celebrar su famoso carnaval, el Mardi Gras.

El vicegobernador, Billy Nungesser, indicó en una entrevista con CNN el pasado fin de semana que si hubieran sabido que el impacto del coronavirus iba a ser tan fuerte, la decisión hubiera sido otra.

"Yo decidiré sobre el confinamiento, no gobernadores": Trump

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que será él quien decida cómo y cuándo aliviar las normas de distanciamiento social, mientras se muestra cada vez más ansioso para reabrir lo más pronto posible al país afectado por el coronavirus.

Gobernadores y líderes locales, quienes han implementado restricciones obligatorias, expresaron su preocupación de que el plan de Trump de regresar a la normalidad quitará vidas y extenderá la duración del brote.

Foto: AP

Trump ha presionado para reabrir la economía, que se ha desplomado por el cierre de empresas y millones de personas que se están quedando sin empleo y batallando para obtener las necesidades básicas.

El mandatario tuiteó el lunes que “dicen que es decisión de los gobernadores abrir los estados, no la del Presidente de Estados Unidos & Gobierno Federal. Que quede completamente claro que esto es incorrecto... es la decisión del Presidente, y por muchos buenos motivos”.

“Habiendo dicho eso, la Administración y yo trabajamos de cerca con los Gobernadores y esto continuará. ¡Una decisión mía, en conjunto con los Gobernadores e información de otros, se tomará a la brevedad!”, agregó.

