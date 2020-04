Coronavirus Estados Unidos hoy 5 de abril. Cuántos muertos van

Hasta este domingo 5 de abril Estados Unidos (EU) ha registrado 8 mil 502 muertes por coronavirus y 30 312 mil 237 casos positivos, según datos de la Universidad de Johns Hopkins.

Cabe decir que de esa cifra 14 mil 997 pacientes con coronavirus han logrado recuperarse.

EU se mantiene como el país con el mayor número de infectados de COVID-19 a nivel mundial, seguido de España e Italia.

El número de personas infectadas en EE.UU. se ha duplicado en solo cinco días, ya que el pasado lunes el país superó los 150.000 casos y el miércoles sobrepasó los 200.000, según Hopkins, cuyo mapamundi del coronavirus se ha convertido en una fuente de referencia ante la lentitud de actualización de los datos oficiales.

Casi un cuarto de las muertes se han registrado en la ciudad de Nueva York, con al menos 1.905 fallecidos, y con otros 1.202 muertos en el mismo estado, según la universidad, cuyos datos son algo inferiores a los ofrecidos este sábado por el gobernador Andrew Cuomo, que confirmó 3.565 decesos en todo el territorio.

El peor escenario del COVID-19 para EU está actualmente en Nueva York, aunque la situación se agrava en otros puntos del país. Foto: AFP

En el resto del país, la cifra de decesos por localidad sigue siendo baja en comparación con Nueva York, con 223 muertos en el condado donde está Detroit (Michigan) y 188 en el de Seattle (Washington).

Cuomo dijo este sábado que espera que el pico de la curva de contagios en Nueva York, que supondrá "el mayor reto para el sistema de salud", tenga lugar en los próximos siete días.

En el mejor de los casos, la Casa Blanca augura que el coronavirus podría dejar entre 100.000 y 240.000 muertos incluso con las medidas de contención que se han implementado, y ha avisado de que la cifra puede llegar a entre 1,5 y 2,2 millones si no se hace nada para combatir el virus.

De momento, 42 de los 50 estados del país, además de Puerto Rico, el Distrito de Columbia y varias otras ciudades y condados han emitido decretos para urgir a sus ciudadanos a quedarse en casa, lo que supone que más del 90 % de la población estadounidense (unos 328 millones de personas) se encuentra recluida.

Foto: AFP

Este martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, avisó a la nación de que las próximas dos semanas serán "muy dolorosas" debido a la expansión de la enfermedad, y recomendó mantener las medidas de contención al menos hasta el 30 de abril.

"Será la semana más triste": Director de Salud

El director de salud pública estadounidense advirtió el domingo que debido a la cantidad de muertes ocasionadas por el coronavirus, “esta será la semana más dura, la semana más triste, en la vida de la mayoría de los estadounidenses”.

El funcionario, Jerome Adams, agregó: “Este será nuestro Pearl Harbor, nuestro 11 de septiembre, pero no quedará limitado a una sola región”.

En declaraciones al programa “Fox News Sunday”, indicó: “Ocurrirá en todo el país, y quiero que toda la nación lo entienda”.

Foto: AFP

Gran parte de la población norteamericana tiene órdenes de quedarse en casa, y las autoridades aseveran que hay indicios de que la población está acatando las instrucciones sobre el distanciamiento social. Sin embargo el gobierno también enfatiza que lo peor aún está por llegar.

Algunos estados se han negado a ordenarle a la ciudadanía quedarse en casa. Se le preguntó a Adams en el programa “Meet the Press” de la NBC si esos estados deben sumarse al resto del país.

“El 90% de los estadounidenses están haciendo su parte aun en los estados en que no se les ordenó quedarse en casa”, expresó Adams. “Si un estado no puede hacerlo por 30 días, pues que nos den una semana, que nos den lo que puedan, para que nuestro sistema de salud no quede abrumado esta semana”.

Nueva York, en fase crítica en la lucha contra el COVID-19

La ciudad de Nueva York entrará esta semana en una fase crítica de la lucha contra el coronavirus en medio de advertencias oficiales de sombríos saldos de muertes y desafíos inéditos para el abrumado sistema de salud pública.

Foto: AP

Muy pocas personas salían a las calles, y quienes lo hacían, ya sea para hacer un poco de ejercicio o para comprar artículos básicos, lo hacían con guantes y máscaras.

El panorama de la cuarentena se hacía inequívoco en momentos en que los neoyorquinos enfrentaban su cuarta semana de aislamiento.

Todos los negocios estaban cerrados a excepción de los esenciales. Cerraron teatros, salas de cine, restaurantes, bares, cafés, tiendas. Prácticamente lo único abierto son las farmacias y los mercados. Unos pocos restaurantes estaban abiertos pero sólo aceptaban pedidos para llevar o de entrega a domicilio.

El receso de primavera en las escuelas fue cancelado. Una medida que causó polémica fue la decisión de mantener clases incluso en la Pascua Judía y en el Viernes Santo. Las autoridades educativas explicaron la decisión afirmando que era necesario mantener la continuación del aprendizaje por internet.

