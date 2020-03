Coronavirus Italia hoy 29 de marzo. Cuántos muertos van

Italia.- Hasta este domingo 29 de marzo Italia ha registrado 10 mil 23 muertos por coronavirus, tras registrarse 889 decesos en las últimas 24 horas, si bien se mantiene la tendencia en el número de contagios, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El país europeo suma ya 92 mil 472 casos positivos de COVID-19, de los cuales 12 mil 285 pacientes se hn recuperado.

Tan sólo este sábado se contabilizaron 889 fallecimientos, lo que representa un ligero descenso del 7% .en comparación con el pasado viernes, mientras que el país se mantiene como el primer lugar a nivel mundial en muertes por la pandemia.

También te puede interesar: Como hacer desinfectantes caseros contra el coronavirus

Asociaciones de psicólogos, educadores y padres de Italia piden al Gobierno que tenga en cuenta también a los niños, obligados desde hace tres semanas (más un mes en el norte del país), a estar encerrados en casa para evitar el contagio de coronavirus, y los permitan salir al menos una hora al aire libre.

Los decretos aprobados por el Gobierno para limitar la difusión del virus, que ha causado más de 10.000 muertos y cerca de 100.000 contagiados, no prevé que los niños puedan salir de casa ni si quiera tomar un poco de aire y tampoco existen excepciones para aquellos niños hiperactivos, con síndrome de autismo u otros transtornos.

El Gobierno está valorando que el confinamiento pueda durar al menos hasta el 18 de abril y por tanto se multiplican las peticiones para que se tengan en cuenta a los niños en los próximos decretos.

La revista "Un pediatra como amigo" (UPPA) ha lanzado un llamamiento y una recogida de firmas para pedir al Gobierno que tengan en cuenta "las necesidades de los niños y que la situación de aislamiento prolongado en el que viven conlleva riesgos que provocan, y en algunos casos ya está causando, problemas que comprometen la salud y el bienestar de los más jóvenes".

"Expresamos gran preocupación por el hecho de que los niños no tienen ninguna posibilidad de salir, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con las mascotas, que tienen derecho a satisfacer sus necesidades fisiológicas fuera del hogar", añaden.

Albania ha enviado a 30 médicos y enfermeros a Italia para ayudar al país en estos momentos de pandemia del coronavirus, y el primer ministro albanés, Edi Rama, recordó que su país no puede olvidar cuanto se ayudó y acogió a sus conciudadanos en el pasado.

Es verdad que todos están encerrados en sus fronteras y países riquísimos han dado la espalda a otros, y es porque nosotros no somos ricos y porque tenemos memoria que no podemos permitirnos no demostrar a Italia que los albaneses no abandonan nunca al amigo en dificultad", explicó Rama en un mensaje.