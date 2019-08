Corren a Anciano de 100 años de su casa; el hijo lo dejó en la calle

Austin, Texas.- Un anciano de 100 años fue expulsado de su casa por su propio hijo, después de que le firmara un papel. Terminó en la calle y tuvo que volver a buscar dónde vivir.

El señor nunca creyó que confiar en su hijo y hacer dicha firma le resultaría en el exilio de su propio hogar.

El hombre de 100 años, Luis cuenta que un día se apareció el abogado de su hijo para comunicarle que le quedaban sólo 30 días para desalojar su hogar.

Luis compartía su casa con su eposa Dora de 83 años, quien tuvo que salir a buscar en dónde residirían, ya que el hombre cententario ya no puede caminar por mucho rato.

Me volví casi loco cuando me despojaron. No sabía qué iba a hacer. Yo no pensé que mi hijo me iba a hundir en esta tragedia”, dijo el centenario anciano, según el mismo medio

Finalmente, la pareja de ancianos encontró un apartamento donde los gastos son mayores a los que antes pagaban.

Luis, no comprende como un hijo puede correr a su papá de su propia casa para arrojarlo a la calle.