Corte de apelaciones permite de nuevo que Texas reanude la prohibición de la mayoría de los abortos

Texas.- Una corte federal de apelaciones rechazó el último intento por detener la ley de Texas, la cual prohíbe la mayoría de los abortos, por lo que en el estados se podrá seguir prohibiendo la interrupción del embarazo, una vez que se detecta la actividad cardíaca.

Cabe recordar que la Ley de Texas, prohíbe el aborto una vez que se detecta el latido del corazón del embrión, alrededor de las seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres aún no saben que están embarazadas, esta la ley no prevé una excepción en los casos de violación o incesto.

La decisión del jueves podría acercar la ley a regresar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya permitió que las restricciones entren en vigencia sin pronunciarse sobre su constitucionalidad.

Desde que la ley entró en vigencia a principios de septiembre, las mujeres de Texas han acudido a clínicas de aborto en los estados vecinos , algunas horas conduciendo en medio de la noche e incluyendo pacientes de hasta 12 años. La ley no hace ninguna excepción en casos de violación o incesto.

“Esperamos que el Departamento de Justicia apele urgentemente esta orden ante la Corte Suprema para restaurar la capacidad de los tejanos de obtener servicios de aborto después de seis semanas de embarazo”, dijo Brigitte Amiri, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU.

El Departamento de Justicia no reaccionó de inmediato a la decisión y un portavoz no hizo comentarios el jueves por la noche.

En una decisión de 2-1, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, accedió a la solicitud de Texas de mantener la ley vigente a medida que avanza el caso judicial.

Es la tercera vez que la corte de apelaciones de tendencia conservadora se pone del lado de Texas y deja que las restricciones se mantengan. El panel dijo que aceleraría la apelación y programaría los argumentos orales, pero no dijo cuándo.

La Oficina del Fiscal General de Texas calificó la decisión como un "testimonio de que estamos en el lado correcto de la ley y la vida".

Marca otro revés para el Departamento de Justicia y los proveedores de servicios de aborto en Texas en sus esfuerzos por descarrilar la ley, que hasta ahora ha prevalecido debido a una estructura única que deja la aplicación de la ley a los ciudadanos privados.

Cualquiera que presente una demanda exitosa contra un proveedor de servicios de aborto por violar la ley tiene derecho a reclamar al menos $ 10,000 en daños, lo que, según la administración de Biden, equivale a una recompensa.

A pesar de las numerosas impugnaciones legales tanto antes como después de que la ley entrara en vigor el 1 de septiembre, solo una vez un tribunal se movió para suspender la restricción , y esa orden solo se mantuvo durante 48 horas.

Durante ese breve período, algunas clínicas de Texas se apresuraron a realizar abortos en pacientes pasadas las seis semanas, pero se cancelaron muchas más citas después de que el 5º Circuito se moviera para restablecer rápidamente la ley la semana pasada.

Texas tenía aproximadamente dos docenas de clínicas de aborto antes de que la ley entrara en vigencia, y los operadores han dicho que algunas podrían verse obligadas a cerrar si las restricciones permanecen vigentes por mucho más tiempo.

Ya hay mucho en juego en los próximos meses sobre el futuro de los derechos al aborto en los Estados Unidos, en diciembre, la nueva mayoría conservadora en la Corte Suprema escuchará el intento de Mississippi de revocar la histórica decisión Roe v. Wade que garantiza el derecho de la mujer al aborto.

Una decisión de 1992 de la Corte Suprema impidió que los estados prohibieran el aborto antes de la viabilidad, el punto en el que un feto puede sobrevivir fuera del útero, alrededor de las 24 semanas de embarazo. Pero la versión de Texas ha superado a los tribunales hasta ahora debido al hecho de que descarga la aplicación de la ley a los ciudadanos privados.

Texas Right to Life, el grupo antiaborto más grande del estado, estableció una línea de información para recibir denuncias contra los proveedores de servicios de aborto, pero no ha presentado ninguna demanda.

Kimberlyn Schwartz, una portavoz, dijo el jueves que el grupo esperaba que la administración de Biden acudiera a la Corte Suprema a continuación y estaba "seguro de que Texas finalmente derrotará estos ataques a nuestros esfuerzos para salvar vidas".

El miércoles, 18 fiscales generales estatales de estados en su mayoría controlados por el Partido Republicano brindaron un nuevo apoyo a la ley de Texas, instando a la corte a dejar que las restricciones permanezcan mientras acusan al gobierno federal de exagerar al presentar el desafío en primer lugar.

El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, calificó la ley de “claramente inconstitucional” y advirtió que podría convertirse en un modelo en otras partes del país a menos que sea derogada.

El mes pasado, más de otros 20 estados, en su mayoría dirigidos por demócratas, habían instado al tribunal inferior a derogar la ley.

Leer más: Joe Biden lanza estrategia para construir una economía resiliente a los impactos del cambio climático