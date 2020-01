Corte frena eliminación de nombres de votantes en Wisconsin

MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Una corte de apelaciones de Wisconsin suspendió el martes una orden de eliminar inmediatamente hasta 209.000 nombres de la lista de votantes estatal, una victoria para los demócratas que desafiaron la medida en un estado políticamente dividido.

La corte de apelaciones falló a favor de la bipartita comisión estatal electoral para suspender la eliminación de votantes mientras continúa la batalla legal. También suspendió un fallo del lunes de un juez que acusaba a la comisión y sus tres miembros demócratas de desacato por no aplicar la eliminación de votantes.

Las órdenes se emitieron cuando la comisión se reunía en una sesión privada con abogados del Departamento de Justicia estatal para discutir el caso.

Una firma legal conservadora que presentó el caso _ el Wisconsin Institute for Law and Liberty _ quería que de inmediato se quitaran los nombres, aunque la comisión electoral expresó dudas sobre la precisión de los datos utilizados para identificar a los votantes, a quienes les desactivarían sus registros.

El vocero de la firma legal, Brian Reisinger, de momento no comentó sobre la orden.

El caso es observado muy de cerca ya que Wisconsin es uno de los estados divididos que están en la mira tanto de los demócratas como del presidente Donald Trump para este año. En 2016, Trump ganó por sólo 23.000 votos en Wisconsin.

En la demanda que presentó el Wisconsin Institute for Law and Liberty el año pasado, se alega que la comisión estatal electoral violó la ley al no quitar a los votantes de las listas que no respondieron en 30 días a un correo enviado en octubre, lo que indica que pudieron haberse mudado.

La comisión quería esperar hasta después de la elección presidencial de noviembre 2020 antes de quitar a cualquiera por las imprecisiones encontradas en intentos previos para identificar a los votantes que se pudieron haber mudado.