Costa Rica atraviesa la segunda ola pandémica del coronavirus

San José.- Las autoridades de Costa Rica informaron este lunes que el país atraviesa la segunda ola pandémica del coronavirus SARS-CoV-2 e insistieron en el llamado a la población y a los empresarios, a cumplir con las medidas higiénicas y preventivas para evitar la transmisión comunitaria.

"En estos momentos estamos en la segunda ola pandémica (...) Esta ola pandémica tiene características diferentes a la primera. Estamos teniendo una focalización importante en trabajadores del sector agrícola, empresas empacadoras y con riesgo en el sector de la construcción", dijo en conferencia de prensa el ministro de Salud, Daniel Salas.

Los datos presentados por el funcionario muestran una curva ascendente. La semana pasada hubo 216 casos positivos de la COVID-19, la anterior a esa 129 y las que le precedieron a esa fueron 65, 73, 47, 40 y 38, que fue el punto más bajo de la ola anterior.

"Esta situación conlleva una responsabilidad de todos en no desmayar y no desgastarnos en un escenario en el que llevamos tres meses. Las medias de higiene y de distanciamiento deben implementarse sin que esperemos a que hayan casos cerca nuestro", afirmó Salas.

Este lunes Costa Rica contabilizó 24 casos nuevos, para un total de 1.342 desde que se diagnosticó el primero el 6 de marzo pasado.

En los últimos días la mayoría de los casos se han registrado en la zona norte del país, fronteriza con Nicaragua, por lo que las autoridades han endurecido las medidas de restricción a la circulación de vehículos, a la navegación en ríos y mares, así como para los comercios.

Las autoridades han informado que muchos casos nuevos se están detectando en población vulnerable por condiciones migratorias, de pobreza o condiciones laborales en fincas o empresas agrícolas.

El ministro Salas hizo un llamado a los empresarios agrícolas para que apliquen las medidas sanitarias y preventivas o de lo contrario se exponen a sanciones o cierres.

"Si los empresarios de esas actividades no nos apoyan y no se comprometen de lleno, esto no se puede llevar adelante. Hay un asunto de fiscalización y acompañamiento del Estado pero todos estamos llamados a cumplir las medidas", declaró.

Esta segunda ola coincide también con el programa de reapertura de actividades económicas que Costa Rica implementa desde el 16 de mayo.

El ministro dijo que en estos momentos la mayoría de los casos se concentran en la zona norte y se tienen identificados casi la totalidad de los contactos de los contagiados.

Costa Rica ha señalado como uno de sus principales riesgos en la actualidad la falta de medidas tomadas por el Gobierno de Nicaragua, pues históricamente ha habido un flujo migratorio, muchas veces irregular, en busca de trabajo, principalmente en actividades agrícolas.

Sobre mensajes xenofóbicos que circulan en redes sociales contra los nicaragüenses, el ministro Salas hizo un llamado la población a respetar los derechos humanos.

"Somos todos humanos. Entendemos que es una situación difícil por la transmisión ampliada que existe en el vecino país y eso no es culpa de la población. Nosotros tratamos de dar un enfoque humanista, ellos no son personas con menos derechos o con una condición menor", declaró salas.

LOS DATOS DE LA PANDEMIA

De los 1.342 casos que Costa Rica ha contabilizado hasta ahora, 712 se han recuperado (53,1 %), 620 tienen el virus activo (46,2 %) y 10 han fallecido (0,7 %).

En la actualidad hay 19 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales 5 se ubican en unidades de cuidados intensivos.

