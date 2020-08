Covid-19 deja 712 mil muertos y EU levanta su advertencia de viajes

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos retiró el jueves la advertencia de viajes al exterior a sus ciudadanos debido a la pandemia de covid-19, mientras en Europa más países impusieron nuevas restricciones cuando el mundo llora ya más de 710.000 muertos.

Europa sigue siendo la región con mayor número de fallecidos, con más de 200.000 desde que el virus se reportó por primera vez en China a fines del año pasado. Pero los decesos aumentan rápidamente en otros lugares, especialmente en América Latina, que con 5,2 millones de casos es la zona con más infecciones.

Brasil se aproxima a los 100.000 muertos y según expertos podría ver ese balance duplicado hacia mediados de octubre. Y México roza los 50.000, una cifra muy superior a las previsiones del gobierno, que lidia con críticas al manejo sanitario en medio de una fuerte crisis económica.

Muchas de las muertes en el mundo podrían evitarse con la eventual vacuna. AFP

También preocupa el aumento de los casos y muertes en India, el segundo país más poblado del mundo después de China, que con 1,8 millones de contagios ya pasó las 40.600 muertes.

Y África, donde las bajas cifras hasta ahora seguramente no reflejan la realidad de los contagios dadas las deficiencias de los sistemas sanitarios, cruzó el umbral del millón de casos declarados oficialmente, de los cuales más de la mitad en Sudáfrica.

El mundo ha superado los 19 millones de casos declarados del nuevo coronavirus, de los cuales 712.315 decesos, según un recuento de la AFP a las 23H00 GMT del jueves a partir de fuentes oficiales.

Muchas ciudades imponen condiciones de cuarentena pero no siempre son respetadas. AFP

Los rebrotes en Europa en pleno verano boreal llevaron a las autoridades a reimponer las medidas que habían flexibilizado con miras a reactivar las golpeadas economías.

En España, Cataluña continuó su campaña intensiva de detección, incluso puerta a puerta, en tres poblaciones para frenar el alza de las infecciones, que llevó a las autoridades regionales a reconfinar ciertas zonas y reforzar las medidas sanitarias.

"Yo me encuentro bien, pero por responsabilidad, no sabes lo que tienes", explicó a AFPTV Paquita Can, una jubilada de 74 años, que se hacía el test en Ripollet, al norte de Barcelona.

Varios países europeos buscan desalentar los viajes.

Uno de los países que ha gestionado la pandemia mejor es China. AFP

Alemania dispuso pruebas obligatorias para quienes regresan de "zonas de riesgo", que incluyen a la mayoría de los países no pertenecientes a la Unión Europea (UE), así como a algunas regiones de Bélgica y España.

Austria emitió una advertencia de viaje para España continental y Finlandia introdujo nuevos controles para las llegadas desde Bélgica, Holanda y Andorra. El Reino Unido reimpuso la cuarentena para los viajeros procedentes de Bélgica, Andorra y Bahamas.

Noruega dijo que Francia es ahora una "zona roja", con lo cual todos los que regresen de allí deben cumplir una cuarentena de diez días. Restricciones similares aplican para Suiza, Mónaco y la República Checa, así como para dos regiones suecas.

Las duras medidas de ingreso en los vuelos han sido adaptadas en los aeropuertos. AFP

Estados Unidos, el país por lejos más afectado del mundo por el virus, con más de 158.000 muertos y 4,8 millones de infecciones, rompió sin embargo la tendencia, al levantar una advertencia general de viajes al extranjero señalando mejoras en algunos países.

Aún así, las fronteras estadounidenses permanecen cerradas para la mayoría de los viajeros de la UE, la cual también prohíbe el ingreso de la mayoría de los estadounidenses.

La decisión del Departamento de Estado se produce cuando el presidente Donald Trump, que aspira a la reelección el 3 de noviembre, insiste en buscar un rápido retorno a la normalidad, para lo cual destinó millonarios fondos federales a la investigación de una vacuna.

Trump dijo que podría haber una inmunización contra la covid-19 antes de los comicios, un cronograma más optimista que el propuesto el miércoles por su principal asesor epidemiológico, Anthony Fauci, que estimó que podría estar "hacia finales de año, principios de 2021".

En Venezuela los métodos para cuantificar el número de infectados son inciertos. AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que 26 posibles vacunas están siendo probadas en diferentes fases, de las cuales seis están ya en la etapa de ensayos clínicos.

Desde Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se alzó contra cualquier "nacionalismo" en materia de vacunas y abogó por compartir las herramientas para combatir el nuevo coronavirus, una estrategia que según dijo sirve a todos.

"Una reactivación más rápida es una reactivación conjunta, porque vivimos en un mundo globalizado", enfatizó. Estados Unidos, en la peor recesión de que se tiene registro, reportó 1,19 millones de nuevas solicitudes de ayuda por desempleo la última semana.

Todos los países han impuesto restricciones en los viajes debido a la pandemia. AFP

Los datos indican que la pérdida de empleo ha continuado, en medio de un repunte de casos en varios estados, que llevó a reinstaurar medidas restrictivas.

Trump dijo que extenderá por decreto una moratoria a los desalojos por impago de alquileres y ampliará el auxilio por desempleo, si el Congreso no logra aprobar un nuevo multimilllonario plan de ayuda que discute hace semanas.

La tasa de desempleo marcó un récord en tres años en Brasil, con 13,3% en el trimestre abril-junio, y un nivel histórico en Costa Rica, con 24%.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronosticó para este año una caída de 23% de las exportaciones y de un 25% de las importaciones.

