Crean el "Chili Tamale": combinación del típico tamal mexicano y la hamburguesa estadounidense

Estados Unidos.- En México no es nada raro encontrar combinaciones de alimentos un poco extraños; he ahí la famosa torta de tamal (guajolota) o la torta de chilaquiles, sin embargo, al parecer alguien le ha dado una cucharada de su propio chocolate al país centroamericano, pues ni más ni menos en California se ha inventado el tamal-hamburguesa ¿Se te antoja al leerlo?

Tal parece que México tiene rival en la transformación de alimentos para adaptarlos al gusto y preferencia de sus ciudadanos. En California, EE UU el conocido restaurante Original Tommy's, famoso por sus hamburguesas con chili, emprendió el aventurado camino para modificar el tradicional tamal mexicano ¡Y lo logró!

La extraña fusión causó revuelo en las redes sociales/ Fuente: captura de pantalla

Original Tommy's es ampliamente distinguido por su chili, el cual es alabado y saboreado por muchos norteamericanos. Se dice que una mañana el cocinero amaneció con bastante inspiración, por lo que tomó la decisión de añadir un tamal al menú, pero con una presentación bastante particular, de ahí que, a la usanza de los mexicanos, acoplara el producto hecho de maíz a uno de los platillos más preciados por los estadounidenses. Así fue como nació el tamal-hamburguesa que alcanzaría la fama sin siquiera invertir publicidad en el ¡Benditas redes sociales!

La hamburguesa que, dicho sea de paso no tiene pan, bautizada con el nombre de "Chili Tamale" es una combinación, tal y como te lo estás imaginando, del reconocido sándwich estadounidense y de uno de los alimentos más típicos y legendarios de México: el tamal. El "Chili Tamale" está cubierto con chili con carne (sopa espesa y picante), pepinillos, queso amarillo (americano), cebolla y tomate, mismo que tiene un precio de 2.99 dólares (aproximadamente, 60 pesos mexicanos)

Tan revolucionario platillo se dio a conocer a través de Twitter en donde una internauta posteó una publicación en la que se ofertaba el "tamal hamburguesa" o "Chili Tamale", sorprendiéndose con tal presentación del típico alimento a base de maíz.

La singular fusión mexicana-estadounidense ya ha causado controversia en las plataformas virtuales, puesto que muchos internautas consideran que tal mezcla es una enorme falta de respeto a la gastronomía mexicana y, por ende, a las tradiciones de esta; que el tamal, tan conocido en el mundo no debería de combinarse de esa forma. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que México también se ha apropiado de platillos típicos de otros países y les ha dado el toque "mexicano" para que sea aceptado por los ciudadanos (el sushi, por ejemplo), así que no queda más que aceptar que el mundo es ahora un mundo globalizado y que un tamal en presentación de hamburguesa no le quita el valor ni sabor a un tradicional tamal mexicano.