Crean preservativos con navajas para castigar a abusadores de mujeres

Sonnet Ehlers creó el proyecto Rape-Exe, el cual es un dispositivo para combatir las agresiones sexuales, este es un tipo de condón femenino con dientes los cuales se adhieren al pene del hombre durante la penetración.

Fue hace 40 años que Sonnet escuchó decir a una victima de violación "Si tan solo tuviera dientes allí abajo", este fue el detonante de su proyecto, el cual categoriza como un "un dispositivo medieval para un acto medieval".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo funciona el dispositivo?

La mujer debe de insertar el dispositivo, el cual es de látex, como si fuese un tapón, ya en su interior se alinean unas hileras de ganchos con forma de colmillos, los cuales se adhieren al pene de un hombre durante la penetración.

Leer más: ¡Atención a todas las Karen!, UNAM crea App que traduce lo que te dice tu gato

Cuando los ganchos se adhieren al pene el hombre empieza a sentir mucho dolor, en ese momento la víctima puede escapar de su agresor, mientras que el dispositivo solo puede ser retirado por un médico, ya que si intenta quitárselo se apretará aún más.

Sí, mi dispositivo puede ser medieval, pero es para un acto medieval que ha existido durante décadas", dijo Ehlers

A pesar de la gran presión que ejerce contra el pene este dispositivo no rompe la piel y no hay peligro de exposición de líquidos, además de que el sujeto no podrá caminar ni orinar mientras lo tenga puesto.

Este proyecto surgió en el 2010, pero no ha tenido un financiamiento, es por eso que se está buscando por medio de la plataforma de GoFundMe recaudar 310 mil dólares.

Leer más: Marcos prometió a sus padres terminar su carrera, les llevó su título a sus tumbas

Hasta el momento solo se han creado 1500 dispositivos, los cuales se han enviado a varias personas de todo el mundo.