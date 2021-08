"Creemos que fue una fiesta externa": sobre pareja de mujeres asesinada a balazos en un campamento

Estados Unidos.- Una pareja conformada por Kylen Schulte, de 24 años, y Crystal Turner, de 38, fue encontrada muerta con heridas de bala en un campamento ubicado en la cordillera de La Sal en Utah, Estados Unidos, el pasado miércoles.

La dos mujeres fueron captadas juntas por última vez riendo y charlando por las cámaras de vigilancia de un bar una noche antes de su desaparición, informaron las autoridades del lugar.

Sus muertes se produjeron poco después de que la pareja les dijera a sus amigos que se habían encontrado con un "asqueroso" en el campamento donde se alojaban.

Las imágenes de vigilancia del bar, que fueron obtenidas y publicadas por The Daily Beast, muestran a la pareja riendo y charlando con amigos la noche del 13 de agosto, pocas horas antes de morir.

Kayla Borza, amiga de la pareja, manifestó al medio de comunicación que la pareja se estaba divirtiendo mucho, tomando un par de copas en el lugar. Lo único extraño era que habían mencionado que un "asqueroso" se había estado quedando a su lado.

La pareja solía acampar con frecuencia, pues vivían en su camioneta. Solo habían permanecido casadas durante cuatro meses antes del trágico asesinato.

A pesar de los informes de un personaje turbio cercano, la policía aún no ha arrestado a nadie. Schulte y Turner no se presentaron a trabajar dos días seguidos, lo que llevó a familiares y amigos a comenzar a buscar a la pareja cuando quedó claro que no los habían visto desde su última noche en el bar.

El 17 de agosto, el padre de Schulte, Sean-Paul, recurrió a las redes sociales para publicar un llamamiento sobre la desaparición de las mujeres, pidiendo ayuda para localizarlas.

Sus cuerpos sin vida fueron encontrados un día después, en una carretera escénica que atraviesa un bosque nacional, con múltiples heridas de bala.

Leer más: "No les importa si la persona está viva o muerta": acusan a talibanes de tener sexo con cadáveres

De acuerdo con el vocero de la oficina del alguacil, los investigadores estaban tratando sus muertes como una investigación de homicidio. "Creemos que fue una fiesta externa", dijo el alguacil Steven White a KUTV.