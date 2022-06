"Critica a líderes democráticos, pero elogia a dictadores y tiranos", responde Marco Rubio a AMLO

Estados Unidos.- Este miércoles el senador republicano Marco Rubio reviró la solicitud que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le hizo en su conferencia matutina de Palacio Nacional.

Lo anterior luego de que, tras que el mandatario federal mexicano confirmara que no acudiría a la IX Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Los Ángeles, California, debido a que el gobierno de Joe Biden no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, el legislador estadounidense celebrara la decisión del presidente López Obrador señalando que el jefe de Estado mexicano ha dado a los grupos delincuenciales partes de la república mexicana.

En este marco, Rubio acusó al titular del Poder Ejecutivo Federal de sostener un discurso "duro" en contra de los jefes de Estado que han sido elegidos de forma democrática, en tanto que expresa "elogios" para los presidentes autócratas de los países latinoamericanos.

“Un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba”, escribió el senador republicano en su cuenta oficial de Twitter.

Marco Rubio responde a comentarios de AMLO/Fuente: Twitter @marcorubio

En su "mañanera" de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a Marco Rubio y a Ted Cruz a que presenten pruebas de sus nexos con los grupos de la delincuencia organizada que operan en la república mexicana, ello luego de que ambos legisladores aseguraran que el mandatario federal ha pactado con estos.

"Me alegra ver que el Presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en EU esta semana", mencionó Rubio en sus redes sociales después de que el jefe de Estado mexicano confirmara el lunes que no acudiría a la Cumbre de las Américas.

Luego de aclarar que él no es igual que el expresidente Felipe Calderón, el presiente López Obrador emplazó a los integrantes del Legislativo estadounidense a demostrar con pruebas sus dichos.

Te recomendamos leer:

"Yo no sé, es que no los identifico bien, pero no sólo es ese, son tres, es este señor Rubio, del Partido Republicano y Ted Cruz también pero todavía Ted Cruz le añadió que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México".