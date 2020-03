Crónica de un mexicano en Perú, bajo sombra del coronavirus. Parte V

Lima, Perú.- Después de doce días de confinamiento en el hotel por disposición del gobierno encabezado por Martin Vizcarra, me inventé varias rutinas para pasar el tiempo sin desesperarme. Primero, al despertar, escucho las noticias de la TV peruana y por diferentes canales noticiosos, con la intención de estar enterado de las novedades ocurridas hasta el último minuto. Pero una vez que estás se vuelven machaconas por repetitivas y amarillistas, apago el receptor; segundo, buscar en redes sociales lo que ocurre en México, particularmente en Salamanca, en Mazatlán y en Tepic, lugares donde están mis hijos Rocío, Omar, mi nuera Gris, mis nietas, mis hermanos, otros familiares y mis amigos; tercero, escuchar La Mañanera, conferencia matutina del Presidente de mi país, lo cual hago horas posteriores a mi despertar diario (el huso horario, por acá, está adelantado dos horas con respecto al huso del Pacífico por allá) para estar enterado de las políticas a ejercer desde el gobierno de la República; cuarto, bajar a desayunar, pues es el único espacio de encuentro de los integrantes de diferentes culturas estamos en el hotel, y con mis cuatro paisanas con quiénes coincidí en el hotel; quinto, escribir estas crónicas, que espero no alarguen demasiado, lo cual deseo a pesar de ser mi principal terapia; sexto, esperar que sean las ocho de la noche para dar solidaridad a los demás confinados y recibir la suya a través de la ventana de mi habitación. Esta actividad, por cierto, es la que más me nutre.

Bueno, eventualmente me hago un regalo: bajo a la administración del hotel -El Ducado-, digo que necesito ir al cajero automático para sacar dinero y poder realizar alguna compra en la farmacia o en el tendajón (únicos negocios que permanecen abiertos por decisión oficial). Lo demás es asomarme a ver qué pasa por la calle de mi hotel: algunas personas con mascarillas y guantes, un motociclista repartidor de periódicos, patrullas de la policía y camiones que recogen la basura de los hoteles, departamentos y casas particulares. “Desolado paisaje de antenas y de cables”, como dice la canción de Joaquín Sabina.

En el fondo, yo siempre espero -sin expresarlo verbalmente- escuchar que mi gobierno a través del embajador, nos dé una noticia, La Noticia: que tal día a tal hora, podremos regresar a nuestro país. Diario espero llamada, un mensaje electrónico, algo específico. Nada. En Lima, estamos en el cielo está gris y hay viento frio. La mayoría de los extranjeros, el 26 de marzo ya están en su país o en tránsito hacia él. Y yo pienso que en México “todo estará verde, debe ser primavera”, digo recordando otra vez a Sabina. Sabina. Y así hasta las ocho de la noche. Es la hora de las ventanas solidarias. Mañana será otro día.