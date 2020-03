Crónica de un mexicano en Perú, bajo sombra del coronavirus. Parte VI

Lima, Perú.- El día 26 de marzo, durante la conferencia de prensa del gabinete de salud y de seguridad del gobierno de Martin Vizcarra, se da una noticia: debido al número de incidencia de nuevos casos de enfermos y muertos, mismos que no han permitido “achatar” la curva de crecimiento, “este gobierno ha decidido ampliar por 13 días más el estado de emergencia. Eso, pienso, tiene varias implicaciones, una de las cuales es el que continúen las fronteras cerradas y, consecuentemente, la suspensión de vuelos internacionales.

Para saber qué hará la embajada mexicana para apoyar a los connacionales, consulto su página en internet: un escueto mensaje aparece por ahí. Este dice que ese cuerpo diplomático continúa con las negociaciones con el gobierno peruano para que permita mas “vuelos humanitarios”. Toda la mañana y tarde, igual. Qué incertidumbre! A las ocho de la noche, por fin encuentro información alentadora: se logró que se permitiera un vuelo humanitario más para el viernes 27 y dos para el sábado 28. El primero, para familias con niños y personas con discapacidad y vulnerables. Todos quienes integramos el padrón proporcionando nuestros datos con anterioridad, debemos permanecer muy atentos, pues la embajada nos comunicará quienes podrán retornar a México. Y cuando. Mientras tanto, que acatemos las disposiciones del gobierno del Perú.

Una hora después, mis amigas mexicanas me comentan que, dos de ellas, ya recibieron un email. Una hora después les confirman a las otras dos. Todo marcha bien, según creía yo, por lo que no tardarán en informarme a mi lo que debo hacer. Pasó una hora y nada. Dos, tres, cuatro y ningún mensaje me llegó. ¿Será que se saltaron mi nombre por algo? ¿Se equivocarían? ¿Yo cometería algún error al proporcionar mis datos? Esas preguntas no me dejaron dormir. A las ocho de la mañana mis amigas me mandaron un mensaje: ellas iban a la embajada, pues de ahí las conducirían al aeropuerto para su regreso a nuestro país.

El resto del día lo paso pegado a la tv, tratando de enterarme de las novedades en el mundo a propósito de la contingencia. Solo notas dramáticas: que ya van Miles de muertos en el mundo por la pandemia; que ya Italia superó en el número de muertos a todos los países, que en México ya se pasó a fase dos porque ya murieron siete personas; que… puros muertos, puros contagiados en números crecientes.

Yo, sigo esperando una llamada telefónica de la embajada, un email esperanzador. Vueltas y vueltas a mi correo electrónico y nada. Nada. Para elevar mi ánimo, me permito reírme de mi mismo haciéndome una broma: el profesor no tiene quien le escriba, recordando al coronel de García Márquez.