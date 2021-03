¿Cuánto es la fortuna de Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán?

México.- La modelo Emma Coronel Aispuro se ha convertido en una de las figuras más habladas en la vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por lo que a todos les gusta conocer un poco más sobre su vida como qué hace, cuánto mide, cuánto pesa, dónde nació, qué edad tiene y hasta a cuánto asciende su fortuna, lo que ahora te contaremos.

La influencer mexico-estadounidense de 31 años de edad siempre viste con las mejores marcas de moda y los accesorios en tendencia firmados por importantes diseñadores del mundo, por lo que se sabe que su cuenta bancaria contiene bastantes ceros.

Pero no sólo eso, a la madre de Emalí Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel se le observa viviendo una vida repleta de lujos, viajes, visitas a los mejores lugares, etc. Lo que evidencia que su fortuna es grande y según ha comentado en una entrevista, no por actividades ilícitas sino por negocios limpios de cualquier delito o problema legal.

En aquel momento, en entrevista con Telemundo, la esposa de El Chapo negó tener negocios ilícitos, pero poco dijo, ya que explicó que todo sobre su vida siempre lo hacen un escándalo, pero, en realidad ¿cuánto dinero tiene Emma en 2021?

Según el sitio Wealthy Persons, la fortuna de Emma Coronel Aispuro se estima en $5 mil millones de dólares, es decir, cerca de 103 mil millones de pesos mexicanos, una cantidad con la que se terminarían los ceros a la hora de escribirla.

Entre otros detalles sobre su vida, se encuentra que Emma Coronel Aispuro nació el 03 de julio de 1969 en San Francisco, California, Estados Unidos, pero fue criada en Canelas, Durando, México, una pequeña región al norte del país donde vivió con sus padres, Blanca Estela Aispuro Aispuro e Inés Coronel Barreras.

Emma Coronel Aispuro tiene 31 años de edad y su estatura es de 1.68 m, mientras que su peso no supera los 60 kilogramos. De acuerdo con el sitio Wealthy Persons, a marzo de 2021, su fortuna asciende a los $5 mil millones de dólares, una cantidad con un gran número de ceros en ella.