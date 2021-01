Cuánto mide Kamala Harris y otros datos de ella que tal vez desconocías

Estados Unidos.- El 11 de agosto de 2020, la vicepresidenta Kamala Harris aceptó la invitación del presidente Joe Biden para convertirse en su compañero de fórmula y posteriormente la primera estadounidense de raza negra y la primera estadounidense de Asia del Sur en ser elegida vicepresidenta.

Kamala Devi Harris, tiene 55 años de edad y mide 1.57 metros; nacida en Oakland, California, en 1964, la vicepresidenta es hija de inmigrantes. Su padre, Donald Harris, originario de Jamaica, es un economista jubilado. (Él y su esposa se divorciaron cuando sus dos hijas eran pequeñas).

Harris fue criada para creer en la promesa de Estados Unidos. Su madre, Shyamala Gopalan Harris, originaria de la India, era una activista de los derechos civiles e investigadora del cáncer de mama que les dijo a sus hijos: “No se sienten a quejarse. Hacer algo." La madre de Harris murió en 2009.

Se graduó de la Universidad de Howard, una universidad históricamente negra en Washington, y obtuvo un título en derecho de la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California.

Mi madre me miraba y me decía: 'Kamala, puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de no ser la última'