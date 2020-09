Cubrebocas serían mejor alternativa para prevenir Covid-19 que las vacunas, alegan

Estados Unidos.- El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Dijo a los legisladores el miércoles que las mascarillas siguen siendo la "herramienta de salud pública más importante y poderosa" contra la pandemia de coronavirus e incluso pueden brindar una mejor protección que una vacuna.

“Tenemos evidencia científica clara de que funcionan y son nuestra mejor defensa”, dijo el Dr. Robert Redfield, director de los CDC.

Redfield explicó que una posible vacuna contra el coronavirus solo puede tener una respuesta inmune el 70% del tiempo que protege a una persona contra el COVID-19.

Si no obtengo una respuesta inmune, la vacuna no me protegerá. Esta mascarilla sí lo hará, dijo Redfield mientras sostenía su mascarilla quirúrgica.