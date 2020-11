Cubrir la crisis en China, a pesar de la censura

China.- China y Estados Unidos, dos rivales comerciales, dos potencias mundiales, y lo que será una nueva relación con la llegada del presidente electo de la Unión Americana, Joe Biden, o el inicio de una guerra fría, como la vivida con Rusia.

Esto se cuestionaron destacados periodistas internacionales, quienes subrayaron la pérdida de derechos en Hong Kong y la dificultad para ejercer la libertad de expresión en el país oriental, en el panel "Cubriendo la crisis en China", como parte de la conferencia digital internacional "Periodismo bajo fuego".

El conversatorio fue organizado por el Consejo de Relaciones Internacionales de Santa Fe, Nuevo México, la oficina de visitantes internacionales del Departamento de Estado, con la colaboración del Consejo de Asuntos Mundiales de América.

Sofía McFarland, editora del diario The Wall Street Journal en Pekín, capital de China, habló de la expulsión que sufrieron en marzo periodistas de su casa editorial en conjunto con la de reporteros del diario The New York Times, decisión del Gobierno comunista del presidente Xi Jinping. Señaló que esto es parte de una relación muy deteriorada que se vive entre Estados Unidos y China.

Dada la situación, la editora expuso lo complicado que es reportear actualmente con obstáculos. Dijo que tienen corresponsales y periodistas que no son estadounidenses cubriendo la realidad en China, mientras que otro grupo investiga o edita a la distancia algunas historias desde Estados Unidos, complementándose con periodistas de investigación.

Daños colaterales

Sobre la decisión del Gobierno chino de expulsarlos profesionalmente, dijo que algunos reporteros estadounidenses tenían décadas viviendo allá, mientras que cuando fueron notificados debían dejar China en tan solo diez días.

Habló del caso de Lingling Wei, quien es periodista china y estadounidense, pero tuvo que abandonar el país asiático, dejando a su familia.

Dijo que Wi tenía la capacidad de que la gente quería contarle su verdad y confiaba en ella, incluso los oficiales comunistas, por lo cual considera una gran pérdida para conocer la realidad actual del país oriental, sobre todo de periodistas que conozcan muy bien las dos culturas y naciones, como lo hacía Wei.

El editor y escritor Bob David, quien vivió durante varios años en Pekín, comentó que pudo ver que para los locales es mucho más difícil trabajar porque el partido comunista los tiene investigados y se dan las intimidaciones o amenazas, mientras que para los extranjeros queda tan sólo la expulsión.

¿Futuros acuerdos?

Sobre el presidente electo Joe Biden y la nueva relación con China y su mandatario, Xi Jinping, el editor del WSJdijo que una interesante maniobra a su llegada sería recuperar a los periodistas americanos que se perdieron en China. Davis comentó que ambas naciones deberán llegar a acuerdos, lo que no se logró con Donald Trump.

Explicó que para Biden será una prioridad lo relacionado a las acciones para trabajar contra el calentamiento global, así como a la pandemia de Covid-19, que tanto ha afectado a Estados Unidos, primero a nivel internacional en contagios.

Julie McCarthy, con amplia experiencia como corresponsal internacional en Asia de la radio pública estadounidense NPR, informó que la agenda de Biden es muy doméstica, por lo que considera que habrá un hueco en Asia que no será bueno para los productores o exportadores americanos.

Sofía McFarland, editora del WSJ, indicó que muchos países con quieren estar en medio de un conflicto entre EUA y China no quieren ser absorbidos por el país oriental, pero dependen económicamente, y son aliados estratégicos comerciales.

Pérdida de libertades

McCarthy comentó que lo que se vive en esa ciudad y el Gobierno chino es parecido a la representación de David contra Goliat: el más débil contra el más fuerte.

Dio a conocer que la antigua colonia británica en realidad nunca ha sido una democracia totalmente; sin embargo, había independencia en diversos asuntos, a diferencia del resto del país asiático, entre ellos uno de los derechos fundamentales, que es la libertad de expresión, lo cual ahora está cambiando.

China depende casi nada de la economía de esta ciudad, y ha comenzado a restringir la independencia de sus instituciones, reprimir las protestas y coartar la libertad de expresión.

"Si Hong Kong no cambia, los activistas buscarán escapar. Es innovadora, son jóvenes y son muy inteligentes. Los periodistas locales siguen haciendo su trabajo", dijo la corresponsal de NPR.

Hong Kong ha sido el epicentro de las manifestaciones a favor de la democracia que afectan al presidente Xi. Actualmente, el Gobierno chino prohibió las protestas por dos semanas debido a los brotes de Covid-19.

Trump

La Administración actual amenazó con retirar las visas profesionales de periodistas corresponsales de China en Estados Unidos, acción similar a la realizada por el presidente Xi.