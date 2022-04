¡Cuidado! Chica salva a su madre morir dormida, un ronquido anormal la alerta

Irlanda.- Gracias a los ronquidos anormales de una mujer, su hija pudo detectar que su madre sufría un paro cardíaco.

Melissa de 14 años, le realizó resucitación cardiopulmonar a su madre Clare Doyle de 43 años, después de que sus ronquidos la despertaran y la alertaran de que algo andaba mal.

La adolescente aprendió a dar primeros auxilios en la escuela en línea y estaba justo en el momento correcto cuando su mamá se quedó dormida.

La madre Clare de Lisburn, Irlanda, dijo: "Si Melissa no hubiera sabido qué hacer durante la mañana en que tuve un paro cardíaco, habría muerto".

"Había trabajado hasta tarde la noche anterior y se suponía que íbamos a volar a Liverpool al día siguiente, así que ella estaba en mi habitación charlando y terminó durmiendo en mi cama".

Detalló que fue una casualidad, pero terminó salvando vidas porque si ella no hubiera visto lo que estaba sucediendo, probablemente hubiera muerto.

Actualmente Melissa tiene 19 años, dijo que se despertó por los ronquidos extraños de su madre e inmediatamente notó que algo andaba mal cuando vio la cara gris de ella.

"Estaba haciendo un ruido parecido a un ronquido, aunque no lo recuerdo y despertó a Melissa. Ella me miró y se dio cuenta de que no me veía bien. Me había puesto gris y no respondía". Dijo Clare.

"Llamó al 999 y la guiaron sobre qué hacer, ya que la ambulancia más cercana estaba a unos 40 minutos de distancia".

El corazón de Clare estaba latiendo en patrones inestables e irregulares, por lo que la intervención de Melissa fue esencial

"La RCP de Melissa mantuvo el flujo de oxígeno a mi cerebro y evitó que sufriera daño cerebral o, peor aún, la muerte, mientras esperábamos ayuda".

Cuando llegaron los paramédicos, Clare fue trasladada de urgencia al Hospital Royal Victoria en Belfast, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La familia enfrentó más traumas, ya que Clare no se despertó durante tres días, y los médicos les advirtieron que sus posibilidades de supervivencia parecían escasas.

Luego, el lunes por la mañana, desafió las probabilidades al recuperar la conciencia.

Ella dijo: "Me desperté y sentí que había dormido muy bien todo el fin de semana y me sentí realmente renovada".

"No tenía idea de lo que había sucedido, así que me sorprendió encontrarme en una cama de hospital", expresó Clare.

