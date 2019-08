Culpable de abuso afirma que tropezó y cayó desnudo sobre ella

Reino Unido.- Un hombre que afirmó haber tenido relaciones sexuales consensuadas después de tropezar y caer encima de una mujer dormida ha sido condenado por violación.

La víctima se despertó y vio a Shane Baldwin abusándola y diciéndole que se callara cuando se quedó en su habitación libre durante la noche en Kent en mayo de 2017.

Un tribunal escuchó que el hombre dio tres versiones diferentes a los oficiales de policía, manteniendo durante dos entrevistas que él tuvo "Ni siquiera tuve sexo con la mujer". Inicialmente dijo que tropezó en la oscuridad sobre el borde de su cama, y aterrizó con la cabeza sobre su pecho, pero luego se disculpó y se fue.

Continuó mintiendo cuando se enfrentó a la evidencia de ADN encontrada en la víctima, alegando que pudo haber sido transferida de los pantalones de pijama que llevaba.

Cuando le dijeron que esto era científicamente imposible, admitió haber tenido relaciones sexuales con la mujer, pero sostuvo que fue consensual y que la víctima lo instigó.

Le dijo al jurado que había estado bebiendo el doble de ron y vodka durante toda la noche, y terminaron "coqueteando y bailando" entre sí en un club nocturno. Dijo que la mujer comenzó a tocarlo íntimamente después de que él se cayó, antes de quitarle el pijama y tener sexo consensuado durante cuatro o cinco minutos.

Él alegó que ella estaba "respondiendo positivamente" mientras besaba sus senos. Pero la víctima le dijo al tribunal que pensaba que estaba "yendo a un lugar seguro" cuando regresó a la casa de Baldwin antes de ser violada.

Dijo que se fue a dormir a una habitación libre con un pijama de Bambi y pantalones largos, pero se despertó y vio que le habían quitado la ropa interior. Dijo que aunque estaba borracha sabía lo que estaba pasando y negó haber coqueteado o sentirse atraída por Baldwin.

Ella le dijo a la corte: "No podía dejar de llorar. El conductor de Uber me preguntó qué había pasado. Me preguntó si me habían violado y dije que sí. Baldwin fue condenado por violación unánime por un jurado de ocho hombres y cuatro mujeres en el Tribunal de la Corona de Maidstone, Kent, después de deliberar durante poco más de dos horas.

De las diversas cuentas que le dio a la policía, Baldwin dijo que era "estúpido e ingenuo" y mintió porque temía perder a su novia por lo que dijo que era "una aventura de una noche".