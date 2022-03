“Culpo al padre de no tener sentido común”: Lamenta muerte de su hija en choque provocado por chico de 13 años

Estados Unidos.- El padre de una joven golfista que murió en un accidente en Texas, culpó al papá del chico de 13 años por “no tener sentido común” y dejarlo conducir una camioneta que causó la muerte de nueve personas tras impactarse con una van en plena carretera.

Los trágicos eventos ocurrieron el pasado martes 15 de marzo, cuando un equipo de golfistas de la Universidad del Suroeste (USW) regresaba a casa de un torneo y fueron impactados por una camioneta conducida por un adolescente de trece años causando la muerte de nueve personas, entre los que se encontraron seis estudiantes universitarios y su entrenador, así como el chico de 13 años y su padre.

“Esa es la imagen misma de la locura: permitir que un chico de 13 años esté al volante de una camioneta viajando por la carretera a 112 kilómetros por hora por la noche. Ese tiene que ser el punto más alto de la locura”, dijo a The New York Post el padre de Karisa Raines, quien murió en la colisión.

Leer más: "Milagro de vida". Bebé latina recibe un pedazo de hígado en Nueva York

Gary Raines, padre de Karisa mencionó que la chica de 21 años era una ávida golfista y estaba a dos meses de graduarse, sin embargo los festejos se han vuelto la planificación de su funeral, tras el trágico accidente que le arrebató la vida.

Fue alrededor de las 20:17 horas de la noche cuando la vida de los equipos de golf masculino y femenino de la Universidad del Suroeste murieron, luego de que un chico de 13 años perdió el control de una camioneta cuando una llanta se reventó, causando la muerte tanto de los deportistas como de su padre.

“Henrich Siemens (padre del menor) fue culpable no solo por la estupidez y locura, sino también de abuso infantil, en mi opinión ¿Culpo al niño por el accidente? No lo hago. ¿Culpo al padre por el choque? No lo hago. Culpo al padre por no tener mejor sentido común”, dijo Raines.

Por su parte, la madre de Laci Stone, otra de las víctimas del accidente confesó no saber cómo sentirse con el hecho de que fuera un chico tan pequeño el responsable de la muerte de su hija de 18 años.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas dio a conocer el nombre de los fallecidos en el accidente, así como de las otras dos personas que fueron trasladadas a un hospital en estado crítico.

Leer más: "Música, bailes, alcohol". Regresan los "Spring Break" a Florida

Las víctimas mortales fueron Tyler James, de 26 años; Mauricio Sánchez, 19; Travis García, 19; Jackson Zinn, 22; Karisa Raines, 21; Laci Stone, 18; y Tiago Sousa, de 18; mientras que los heridos se identificaron como Dayton Price, de 19 años, y Hayden Underhill, de 20.