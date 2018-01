Cura se niega a sepultar a bebé porque no estaba bautizado

Ucrania.- Ante la negativa, el hombre, desesperado y lleno de dolor, le pegó un puñetazo al cura. La repuesta del clérigo refleja la división religiosa que hay en Ucrania, un país con mayoría cristiano ortodoxa pero que se subdivide entre la iglesia ucraniana y la rusa. Y el bebé había sido bautizado en un templo rival.



"El cura dijo que nuestro hijo no estaba bautizado y que nuestra iglesia era fraude", dijo Roman Polishchuk, padre del bebé..

El cura Yevgen Molchanov dijo que Polishchuk lo golpeó y que se armó una pelea entre ambos.(Foto: AFP)

"Mi esposa rompió en llanto y se lanzó ante sus pies, pero eso no ayudó", agregó.

El cura Yevgen Molchanov dijo que Polishchuk lo golpeó y que se armó una pelea entre ambos. Luego la familia fue obligada retirarse del templo.

El cura dijo que no tuvo más opción porque esas eran las reglas de su fe. "Lo siento. Y lo siento por esa gente. Pero hay ciertas líneas que no puedo cruzar. Y un niño bautizado por la iglesia de Kiev es un niño que no está batutizado, y además ese iglesia es una farsa", sentenció.



Los padres llevaron el cuerpo del bebé a la iglesia donde había sido bautizado para que pudiera ser sepultado. (Foto: AFP)

El trágico hecho ocurrió esta semana cuando el bebé de 21 meses jugaba en el frente al edificio en el que vivían sus abuelos en Zaporizhia, Ucrania. En ese momento ocurrió lo inesperado: un vecino de 39 años decidió suicidarse, lanzándose desde la ventana de su apartamento con tal mala suerte que cayó sobre el niño.

Los paramédicos lucharon desesperadamente para revivirlo pero el bebé falleció minutos después de recibir el impacto del cuerpo.

Además del niño, el suicida, un hombre de la construcción identificado por su apellido, Yevgeny, también murió en el terrible incidente ocurrido en Zaporizhia, Ucrania.

Los vecinos informaron que la madre del niño, Anna Polishcuk, se estaba despidiendo de sus padres después de celebrar año nuevo cuando ocurrió la tragedia.

La familia vive en el piso de arriba y son vecinos del sujeto que había saltado.

Un vecino, Sergey Borisov dijo: "Escuché un fuerte golpe y la madre del niño salió corriendo hacia la ambulancia donde los paramédicos estaban tratando de salvar al niño”

"Tuve que cerrar las ventanas porque no paraba de gritar desgarradoramente. Simplemente no podía soportar escucharlos”.

Otro vecino dijo: “Un paramédico salió de la ambulancia y nos vio a todos esperando noticias”.

“Sabes ... esta fue la primera vez en mi vida que escuché a tanta gente orar en voz alta".

Vitaly Reznikov, paramédico, confirmó: "El hombre que se suicidó cayó directamente sobre el niño. El pequeño se desplomó por la fuerza del golpe. Tratamos de reanimar su corazón y pulmones pero falleció dentro de la ambulancia”.