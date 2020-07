Dan 11 años de prisión a un líder samoano por trata de personas

Nueva Zelanza.- Joseph Auga Matamata, la primera persona condenada por trata de personas y esclavitud en Nueva Zelanda, compareció esta mañana en el Tribunal Superior de Napier.

Matamata también tuvo que pagar reparaciones de aproximadamente $ 183,000 a las víctimas. Sentenciando al contratista de trabajo, la jueza Helen Cull dijo que su ofensa era "aborrecible" y creó un "clima de miedo e intimidación".

"A las víctimas se les dijo que podían obtener ingresos significativos según los estándares de Samoa, que podrían enviar a sus familias". "Una vez en Nueva Zelanda, estos ciudadanos de Samoa fueron explotados por usted para su propio beneficio financiero y el de su familia. "Los asaltaste ... incluyó asaltos con objetos y asaltos a la cabeza.

Algunos de esos asaltos causaron heridas y cicatrices. Esto infundió miedo en las víctimas y aseguró su cumplimiento de tus deseos". Había traído a 13 trabajadores de Samoa a Hastings entre 1994 y abril de 2019 para trabajos de horticultura.

A veces trabajaban 14 horas al día, siete días a la semana, sin paga, según le dijeron a la corte durante el juicio a principios de este año. Después del trabajo, se veían obligados a completar los quehaceres en la casa de Matamata hasta altas horas de la noche y serían golpeados si se desobedecían sus reglas.

La víctima mayor tenía unos 50 años y la menor tenía solo 12 años. Matamata fue declarado culpable de 10 cargos de trata de personas y 13 cargos de trata de esclavos, y absuelto de un cargo de trata. En su juicio de cinco semanas, negó haber actuado mal y negó haberlos mantenido en su casa, diciendo "no hay una regla".

"Su propia forma de hablar ... No tengo reglas en mi casa, todos son iguales, todos hacen [sic] lo que quieren hacer, salir, ir a la tienda, a cualquier parte, no los detengo". " Pero los miembros del jurado no estuvieron de acuerdo, y tomaron siete horas y media para emitir el veredicto.

El mes pasado, la Corona confiscó la mitad de la propiedad de Matamata, incluidas las acciones de viviendas en Camberley, Hastings, para pagar las reparaciones. Matamata se sentó en silencio al fondo de la sala del tribunal entre dos guardias, sin mostrar emoción.

No hubo víctimas en la corte, pero el fiscal de la Corona Clayton Walker leyó algunas de ellas en la corte. Se suprimen los nombres de las víctimas. Mientras Matamata cumple su condena, se someterá a un programa de rehabilitación para abordar su violencia. Justice Cull no dio un plazo mínimo sin libertad condicional.

El gerente general de Inmigración de Nueva Zelanda de verificación y cumplimiento, Stephen Vaughan, dijo que la sentencia de prisión reconoció que Matamata fue en contra de toda decencia humana básica y agradeció a las víctimas.

