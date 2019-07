Dan 30 años de cárcel a exesposa de jugador de NBA muerto en 2010

Tennessee.- Sherra Wright, exesposa del jugador de la NBA Lorenzen Wright, asesinado en 2010, se declaró culpable este jueves por la muerte de su exmarido y fue sentenciada a 30 años de prisión por un tribunal de Tennessee (EE.UU.).

Según testigos, la mujer había ideado un plan para que dos hombres asesinaran a su exmarido en su casa, situada en Atlanta. Sin embargo, ese plan fracasó, por lo que ideó otro junto a Billy Turner, con quien acudía a la misma iglesia, y terminó con Wright muerto en la ciudad de Memphis.

El cuerpo sin vida de Lorenze Wright fue encontrado en julio de 2010 con múltiples heridas de bala en un pantano de Memphis; llevaba 10 días desaparecido.

Una de las armas usadas en el asesinato fue hallada por la Policía en un lago de Mississippi.

La abogada de su exesposa, Juni Ganguli argumentó que ella fue víctima de agresiones por parte del jugador durante años, una situación que se tornó insoportable y la llevó a tomar la decisión de idear su muerte.

En la corte, Sherra Wright respondió las preguntas que le hicieron en voz baja. Aseguró que había estado tomando medicamentos para la ansiedad y la depresión.

En entrevista con el medio The Commercial Appeal, la mujer dijo que decidió declararse culpable por el bien de sus hijos, sin ahondar en detalles.

Sólo diré que por mis hijos he tomado esta decisión, y por ellos no entraré en más detalles ahora, pero sólo diré que no todo es lo que parece", expresó.